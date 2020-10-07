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中油石化人事案 陳國棟接任執行長

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

中油公司石化事業部執行長由陳國棟副執行長升任，今（7）日上午舉行布達典禮，由李順欽總經理主持監交，陳執行長強調未來將朝短、中、長期既定規劃邁進，追求產業升級、高值化及事業部最大績效，同時也會做好睦鄰工作，持續投入地方公益建設、關懷社會弱勢團體，除努力做好林園鄉親的好厝邊，更要與林園共存共榮！

今日與會的貴賓包括有林園區長陳興發、中油董事、台灣石油工會理監事、下游廠商等300多人，林園區里長聯誼會主席洪進財及多位里長也出席捧場，現場嘉賓冠蓋雲集，更顯現陳國棟的好人緣。

陳國棟畢業於中山大學企業管理研究所，民國70年進入中油，從最基層實習員做起，歷經機械工程師、企劃控制師、經理、副廠長、廠長及副執行長等職位，在近40年的工作歲月裡，服務單位及督導業務眾多，管理經驗相當豐富，資歷完整，總經理李順欽致詞時特別指出陳國棟是石化事業部少數擁有工程與工廠操作管理背景的單位主管，今日升任石化事業部執行長可說是實至名歸。

陳國棟指出，石化事業部成立至今已30餘年，經歷三輕、四輕工場的建廠、試爐，接著舊三輕工場除役、新三輕工場建廠，肩負著國家能源供應穩定的任務，在歷任執行長及各位同仁的努力下發展至今，一路走來實屬不易，而工安環保一直是中油最重視的議題，陳執行長宣示任內目標，工安環保方面要更新老舊鍋爐、推動製程安全管理系統、完成管線IP檢測及建立機械設備可靠度；高值化方面：全力與煉製與綠能研究所密切配合；人力資源方面要強化同仁操作、維修、技術等核心技術能力，降低人力斷層影響。

中油公司 研究所 工安

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