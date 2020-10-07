納智捷走輕資產路線 展開通路轉型計畫

裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮上任後，對於公司的營運策略也重新規劃，自主品牌的發展朝向務實轉型。其中，納智捷朝兩方向展開通路轉型的計畫，輕資產路線，把全國的據點做最適化的分配，評估後結束板橋及中和生活館，另外高雄岡山生活館預計在政府土地收回後將不再另尋新點。

隨著集團的品牌策略，納智捷在第一季就展開通路轉型兩大計畫。納智捷表示，第一是走輕資產路線，把全國的據點做最適化的分配，也因為疫情影響，加快相關的評估腳步，未來還會依這個方向持續評估相關據點的需求性。

納智捷的第二大策略，並不因為實體店面減少而降低服務，是通路電商化，消費者只要滑滑手機，納智捷有專人到府賞車、到府試乘，車主也可以透過網路完成維修保養取送車的服務。

另外，納智捷也表示，從銷售量來看，消費者對於可以透過網路預約到府服務的接受度是很高的，大概佔了4成，可見通路電商化，在台灣民眾的接受度很高，透過到府服務，也可以讓服務升級，不會讓消費者因為據點調整感受不便利。

考量到納智捷的顧客群都偏年輕化，線上服務能量的擴張就會帶動線下服務據點布局的策略調整，據點會朝更精緻、旗艦的硬體去發展，帶給消費者的體驗也會提升，其實是服務升級的邏輯，配合到府服務也不會讓消費者因為據點調整直接蒙受時空上的不便利。納智結希望透過通路轉型，可以讓服務升級，帶給消費者更好的體驗。

新車發表的部分，納智捷的還是依進畫推動，9月底才剛推出U6智遊版，配備升級BSD盲點偵測系統與RCTA後方車側警示系統，價格高CP值，搭配舊換新現金價69.8萬，不到70萬的價格，及引想買休旅車的市場消費者目光。因應未來汽車發展趨勢，納智捷未來將銷售主力集中在SUV車系。