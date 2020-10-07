快訊

台南黃金海岸淪為「垃圾海岸」 紅到大陸了

遷都台中？立法院及中央政府遷建可行嗎？

納智捷走輕資產路線 展開通路轉型計畫

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

裕隆（2201）集團執行長嚴陳莉蓮上任後，對於公司的營運策略也重新規劃，自主品牌的發展朝向務實轉型。其中，納智捷朝兩方向展開通路轉型的計畫，輕資產路線，把全國的據點做最適化的分配，評估後結束板橋及中和生活館，另外高雄岡山生活館預計在政府土地收回後將不再另尋新點。

隨著集團的品牌策略，納智捷在第一季就展開通路轉型兩大計畫。納智捷表示，第一是走輕資產路線，把全國的據點做最適化的分配，也因為疫情影響，加快相關的評估腳步，未來還會依這個方向持續評估相關據點的需求性。

納智捷的第二大策略，並不因為實體店面減少而降低服務，是通路電商化，消費者只要滑滑手機，納智捷有專人到府賞車、到府試乘，車主也可以透過網路完成維修保養取送車的服務。

另外，納智捷也表示，從銷售量來看，消費者對於可以透過網路預約到府服務的接受度是很高的，大概佔了4成，可見通路電商化，在台灣民眾的接受度很高，透過到府服務，也可以讓服務升級，不會讓消費者因為據點調整感受不便利。

考量到納智捷的顧客群都偏年輕化，線上服務能量的擴張就會帶動線下服務據點布局的策略調整，據點會朝更精緻、旗艦的硬體去發展，帶給消費者的體驗也會提升，其實是服務升級的邏輯，配合到府服務也不會讓消費者因為據點調整直接蒙受時空上的不便利。納智結希望透過通路轉型，可以讓服務升級，帶給消費者更好的體驗。

新車發表的部分，納智捷的還是依進畫推動，9月底才剛推出U6智遊版，配備升級BSD盲點偵測系統與RCTA後方車側警示系統，價格高CP值，搭配舊換新現金價69.8萬，不到70萬的價格，及引想買休旅車的市場消費者目光。因應未來汽車發展趨勢，納智捷未來將銷售主力集中在SUV車系。

納智捷 電商 岡山

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

裕隆今起減資換發新股 10月19日恢復交易

高雄產業轉型 陳其邁：橋科、205、前鎮漁港3年內有成

黃志芳：虛實展覽結合是趨勢

相關新聞

王品把烏龍麵、火鍋料賣進全聯 背後打什麼算盤？分析師說給你聽

王品集團（2727）陸續推出烏龍麵冷藏包、火鍋料冷凍包等商品於全聯販售後，近日更預告將進軍美式賣場好市多；對此，分析師認為，王品此舉除了拓展客群外，主要目的，仍是要吸引消費者至餐廳內用。

台幣失守29 機械業白做工

新台幣兌美元昨（6）日升破29元，台灣機械公會理事長柯拔希很無奈，強調：「29元防線一定要守住，不然廠商等於做白工。」他...

越南台灣形象展 線上搶商機

外貿協會「2020線上越南台灣形象展」昨（6）日於線上展開，為期三天，國內有135家廠商參展、預約觀展越南買主有250家...

上銀9月營收 年增46%

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技昨（6）日公布9月合併營收20.07億元，月增10.3%、年增46.2%；累計今年前三...

黃志芳：虛實展覽結合是趨勢

外貿協會董事長黃志芳指出，新冠肺炎疫情讓數位發展加速轉型，將新科技導入展覽，使虛擬展覽跟真實展覽結合是新趨勢，2020線...

智造大聯盟成立 賴清德：台灣拚亞洲高階製造中心

副總統賴清德昨（6）日出席「台灣智慧製造大聯盟成立大會」，他肯定台灣區電機電子工業同業公會及台灣機械工業同業公會結盟，並...

貿協線上台灣形象展 拚數位新南向

「二○二○線上越南台灣形象展」昨天開幕，採用線上三六○度商品展示及現場虛擬實境（ＶＲ）等新科技，不僅是史上首次線上台灣形...

策略經營／台灣房屋總裁彭培業 愛才育才 專業進化

今年新冠肺炎疫情爆發期間，台灣房屋「超前部署」率先斥資1億元打造「智慧型訓練中心」，總裁彭培業強調，這是台灣房屋後疫情時...

行銷線上／精準定位 找到目標客群

前陣子在和一間前來尋求數位行銷協助的企業溝通時，他提出了一個問題：「我看到你提供數位行銷服務的客戶中有一間是XXX，其實...

董事長說故事／神秘客與監視器

有些企業會用神秘客裝扮成消費者，以「考察」員工有無認真服務客人。王品集團因強調「一家人主義」，同仁間彼此信賴，如果總部請...

老園丁耕讀筆記／從銥計畫談企業管理

最近一則有關亞馬遜及馬斯克布建衛星物聯網的新聞吸引了我的目光，思緒一下跌入20多年前，摩托羅拉推出「銥計畫」布建66顆低...

憲生說法／群眾的智慧 

「為什麼這些人不用自己的大腦想想，明明這個活動的目的大有問題，而且發起這個活動的人好像也居心叵測，大家卻還在盲目的跟隨，...

熱門新聞

台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

友達攻綠電 擴建太陽能電廠

新台幣幣攻破楊金龍防線 收盤見28字頭、創九年新高

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

輝達造超級電腦 台積進補

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。