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中鋼通運澄清 向來支持工會及照顧員工

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）旗下的中運公司針對中鋼通運工會訴求提出說明，澄清向來支持工會運作，中運公司退休金監督委員會運作均有按相關法令辦理。

中鋼表示，中運公司對於勞資關係一向秉持合作雙贏的理念，持續提供良好工作環境與勞動條件。對於工會活動或辦公處所，在無自有產權的有限空間下，不僅提供工會專用會所，亦提供專職會務人員辦理會員服務事項，中運董事長亦親自出席會所揭牌啟用儀式，以資祝賀。中運公司對於企業工會運作均有給予相當支持及協助。

中運公司員工包含岸勤同仁及海勤同仁，岸勤同仁全部適用勞基法，海勤(船員)同仁應優先適用船員法，因此，船員薪資待遇等勞動條件，均與岸勤同仁制度不同，相較辦公室同仁較為優渥。

船員雇傭契約原本即屬定期性契約，船員在契約期間由船公司為船員投保勞健保，船員下船後因不再提供勞務，契約也隨之終止，雙方已無雇傭關係，當由船員自行辦理勞健保投保，此作法為國內航運公司普遍採用。中運公司秉持照顧船員的理念，為免除船員於定期性契約結束移轉勞健保之困擾，在船員下船後，由中運公司代為投保勞健保，此作法為國內航運界獨有之措施。

中運公司說，中運企業工會利用中運公司此種做法，主張雇傭契約為不定期契約，協助已退休船員向公司提起訴訟並要求將下船期間併計年資，請求補償退休金給付，對於一審判決理由未體察船員實際工作條件，遽為判決，深感遺憾，現已上訴二審中。

退休金 健保 中鋼

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