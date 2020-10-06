北市空置率緊貼歷史新低 明年A辦租金有望創新高

北市辦公市場缺乏新供給，空置率依舊維持在30年新低2.05%。根據仲量聯行統計，第3季辦公市場相對平穩，新租約部分集中在信義及敦北，租賃需求主要來自金融、科技及文創等產業，至於租金的部分，因受到市場供給有限影響，多數租戶維持續租，整體租金維持在每坪2810元，年成長率約1.2%，預計明年租金漲幅還有3~5%，每坪有望站上2900元歷史新高。

仲量聯行統計，第3季台北市A辦租金每坪落在2810元，信義計畫區每坪來到3411元，敦北商圈也有2471元，敦南商圈落在2458元，非核心商業區2156元。

仲量聯行副總經理劉建宇表示，本季租賃活動較為平穩，租賃仍以原有租戶續約為主，新租約部分則多集中於信義及敦北區，面積多半為超過300坪的中大型空間租約，儘管受到零星中小型單位退租抵銷影響，季空置率則維持在30年新低2.05%。

整體需求仍偏穩定，多數辦公樓都已趨近於滿租，在租金方面，受到市場供給 有限影響，多數租戶仍維持續租，整體租金維持在每坪2,810元，年成長率為1.2%。 劉建宇指出，預計明年租金漲幅還有3~5%，每坪有望站上2900元歷史新高。

劉建宇分析，本季新租賃來自大坪數租約，租賃需求主要來自於金融、科技及文創產業，另一方面，有部分企業與外商，受到國外母公司實施撙節政策影響，在租賃活動上，從A辦市場退租轉至租賃共享辦公室的趨勢。

由於台北市中心辦公室供不應求，不少需求往市郊廠辦尋貨，在廠辦市場部分，儘管需求仍相當穩定，市場也趨近滿租狀態，但因本季廠辦市場皆有新供給釋出，空置率和租金都有不等的上升。

仲量聯行指出，第3季內湖有宏匯瑞光廣場釋出19,580坪進入至西湖段市場，總體空置率也因此從前期的 2.8%拉高至 8.0%，租金水平也受到新物件而提高，與前期相比大幅成長 6.7%，來到每坪月租金1,409元；忠泰南港也於本季釋出近 5,700 坪面積進入至南港市場，南港區空置率小幅上升0.3 個百分點來到 0.8%，租金也隨著新物件提高近 0.9%，平均租金來到每坪1,470 元。