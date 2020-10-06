同業拚持平 遠百小金雞板大周年慶拚年增10%

遠百（2903）台中大遠百周年慶業績開紅盤，10天業績創造22億元，年增15%；旗下小金雞、新北唯一破百億百貨-板橋大遠百將接棒周慶，並訂下高目標26億元，成長10%，力拚全年營收105億元，年增6%。

遠百營運長林彰豊表示，台中大遠百周年慶目前兩位數成長，優於預期，一線精品包括卡地亞、香奈兒、GUCCI等都有不錯成績；板大將在10月22日舉辦周年慶，化妝品特惠組數量5.5萬，比去年多15%，受疫情影響，民眾無法如願出國採購，因此首次推出化妝品偽出國免稅組，化妝品最高回饋24.5%、精品最高回饋17.4%。

看好周年慶主力業績-精品、化妝品、家電，化妝品今年增加la prairie、LAURA MERCIER、NARS等生力軍，男裝新登場Adidas Originals、Garmin、VANS等等青少年熱門品牌，全館力拼周年慶業績突破26億、成長10%。

去年板橋大遠百全年營收100.5億元，林彰豊說，今年雖有疫情影響，不過仍要小幅成長，全年營收要超過105億元（含稅）；今年前九個月雖然負1%，不過一線精品包括GUCCI與BV都年成長20%，美妝也成長8%，都表現不俗。

至於遠百全年目標，由於去年遠百450億元，今年初加入開幕的遠百信義A13，全年將衝刺480億元，年增6.6%。