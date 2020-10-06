玩美移動攜手Shopify 強攻美妝電商市場

訊連（5203）旗下轉投資公司玩美移動今（6）日宣布，與加拿大電商公司Shopify合作，開發出專為Shopify平台設計的「玩美彩妝」插件，讓中小型美妝品牌可以利用平台內的精準虛擬試妝功能，提供消費者虛實整合的沉浸式體驗。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，「美妝產業是最注重個人消費體驗的產業之一，消費者會花相對較長時間研究、評比， 最終才會決定購買。也因此，美妝品牌勢必得費盡心思創造一個能提供有趣一對一互動，又結合『先試再買』體驗的線上零售環境。」她指出，Shopify平台上的業者透過AR虛擬試妝服務，開啟客製化線上互動模式，可拉近與消費者之間的距離。

玩美移動表示，「玩美彩妝」插件包含25種擬真妝容質感及顏色的模板設計，直接整合進Shopify提供的電子商務平台，平台上的美妝業者可以透過插件，提供消費者精準AR虛擬試妝體驗。消費者透過手持裝置的內建鏡頭，就可以即時套上品牌所提供美妝商品的虛擬試妝，讓消費者下單前能先透過虛擬鏡頭試色，大幅優化美妝網購體驗。

玩美移動強調，這項功能可為中小型美妝品牌帶來強大優勢，包括幫助消費者在短時間內找到適合的產品，增加顧客的頁面停留時間，透過虛擬試妝提高商品滿意度、減少退貨率；玩美移動同時提供唇妝、眼妝到頰彩等多樣的虛擬試妝體驗，而且業者無須多餘程式碼及工程技術整合，就能使用這項美妝科技服務。

玩美移動也指出，業者透過完善的後台系統，可針對消費者行為和編號進行數據分析，即時洞察市場趨勢；此外，虛擬試妝服務不僅提升消費者網購體驗，也實際幫助提升轉換率達2.5倍以上。