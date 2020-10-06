快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

玩美移動攜手Shopify 強攻美妝電商市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
玩美移動今日宣布，開發出專為Shopify平台設計的「玩美彩妝」插件，提供業者建置精準虛擬試妝的功能。 玩美移動／提供
玩美移動今日宣布，開發出專為Shopify平台設計的「玩美彩妝」插件，提供業者建置精準虛擬試妝的功能。 玩美移動／提供

訊連（5203）旗下轉投資公司玩美移動今（6）日宣布，與加拿大電商公司Shopify合作，開發出專為Shopify平台設計的「玩美彩妝」插件，讓中小型美妝品牌可以利用平台內的精準虛擬試妝功能，提供消費者虛實整合的沉浸式體驗。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，「美妝產業是最注重個人消費體驗的產業之一，消費者會花相對較長時間研究、評比， 最終才會決定購買。也因此，美妝品牌勢必得費盡心思創造一個能提供有趣一對一互動，又結合『先試再買』體驗的線上零售環境。」她指出，Shopify平台上的業者透過AR虛擬試妝服務，開啟客製化線上互動模式，可拉近與消費者之間的距離。

玩美移動表示，「玩美彩妝」插件包含25種擬真妝容質感及顏色的模板設計，直接整合進Shopify提供的電子商務平台，平台上的美妝業者可以透過插件，提供消費者精準AR虛擬試妝體驗。消費者透過手持裝置的內建鏡頭，就可以即時套上品牌所提供美妝商品的虛擬試妝，讓消費者下單前能先透過虛擬鏡頭試色，大幅優化美妝網購體驗。

玩美移動強調，這項功能可為中小型美妝品牌帶來強大優勢，包括幫助消費者在短時間內找到適合的產品，增加顧客的頁面停留時間，透過虛擬試妝提高商品滿意度、減少退貨率；玩美移動同時提供唇妝、眼妝到頰彩等多樣的虛擬試妝體驗，而且業者無須多餘程式碼及工程技術整合，就能使用這項美妝科技服務。

玩美移動也指出，業者透過完善的後台系統，可針對消費者行為和編號進行數據分析，即時洞察市場趨勢；此外，虛擬試妝服務不僅提升消費者網購體驗，也實際幫助提升轉換率達2.5倍以上。

網購 鏡頭

延伸閱讀

網購電風扇…物流卻送來3隻公仔 網友驚喊：你賺到了

迎戰百貨週年慶 網購平台博客來搶買氣

阿瘦皮鞋進軍美妝市場賣面膜、足膜 周慶全館2件68折

大葉高島屋周年慶 主打美妝戰力拚逾6億業績

相關新聞

騰輝Q4營運目標回穩 開拓衛星等應用

CCL廠商騰輝-KY（6672）今（6）日表示，近期公司在各個不同地區及不同應用領域加大市場開發力度，已經在新的客戶(中...

台灣名茶大賞台中大遠百登場 搶攻精品百貨通路市場

為增進國人認識國產茶特色與優點，提振茶葉消費買氣，農委會農糧署今(6)日起至14日在台中大遠百舉辦「台灣名茶大賞」，首場...

新竹縣明年公告土地現值 即日起辦理14場說明會

新竹縣明年公告土地現值將在明年1月1日公告，為讓民眾了解竹縣地價調整作業辦理情形，縣府所轄各地政事務所即日起至10月27...

長榮航空推出安心商旅 提供多項客製機位銷售服務

疫情持續蔓延，全球許多國家都還處在邊境管制，長榮航空再出招，為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提...

台北世貿2020年線上越南臺灣形象展開幕

「2020線上越南臺灣形象展」今（6）日於線上展開，展覽為期三天，臺灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達220家，是...

提振疫後觀光 日月潭花火音樂嘉年華10月8日展開

「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月8日至11月21日盛大展開。為帶動後疫情時期...

因應疫後安心商旅 長榮航空提供多項客製機位銷售服務

長榮航空（2618）為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主...

台廠發表新型移動消毒機器人 主打功能強大搶防疫商機

台南市經緯航太科技開發出新型「智慧移動消毒機器人」，比現有類似紫外光機器人消毒能力更強，今天與市府工商發展投資策進會、長...

台灣車市火紅 各車廠10月卯足全力拚銷售

台灣車市成為全球少數銷售火紅的地區，10月豪華車、國產車卯足勁搶商機。和泰車代理的LEXUS全面搶豪華車需求商機，推出低...

貿聯報喜 獲「台灣最傑出公司－汽車及零組件業」殊榮

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，於《亞元雜誌》 (Asiamoney) 2020年度最佳管理企業調查中，蟬聯「臺灣...

空姐空少轉職潮？ 承億文旅大舉獵頭招募

新冠肺炎讓眾多空服員面臨無班可飛的窘境，原本人人稱羨的空服業前景堪慮，甚至面臨裁員潮，承億文旅集團明年預計新開幕南投日月...

金舶獎選拔 提升 台灣服務業國際競爭力

全國商業總會為提升台灣服務產業輸出國際能力，與桃園市政府合作舉辦「品牌金舶獎」暨「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」選拔，...

熱門新聞

可成大轉型 聚焦三領域

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

貨櫃海運服務費 大漲價

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。