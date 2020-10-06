新北市容積移轉評點公會 10月起駐府協助審查
為加速申請案件辦理流程、落實簡政便民之政策，經過與新北市建築師公會研商審查內容、審查流程等作業，新北市政府今（6）日宣布，從10月起每周一、四，將有建築師及都市計畫技師駐點新北市府協助容積移轉審查。
新北市政府說明，現行新北市容積移轉申請移入容積量體評定原則於2016年上路，已行之有年，盼未來藉由導入公會專業技術，讓辦理容積移轉審查流程加速及資訊透明化，讓新北市府受理容積移轉審查案件將更快速、明確，提高行政效率。
新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，容積移轉評點協助審查是參考新北市府工務局建築執照協助審查的方式，導入專業技術協助審查，透過專業技術審查，加速容積移轉審查速度，並經由經驗的累積，為將來「無紙化」、「電子化」預作準備，也透過專業諮詢、法令研析及宣導，建立合理的、公開的、透明的容積移轉機制。
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