快訊

胡亦嘉遭解職後 街口金科宣布退出街口投信董事會

台南喪葬業者遭行刑式轟頭腦死 槍手高雄落網！

新北市容積移轉評點公會 10月起駐府協助審查

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

為加速申請案件辦理流程、落實簡政便民之政策，經過與新北市建築師公會研商審查內容、審查流程等作業，新北市政府今（6）日宣布，從10月起每周一、四，將有建築師及都市計畫技師駐點新北市府協助容積移轉審查。

新北市政府說明，現行新北市容積移轉申請移入容積量體評定原則於2016年上路，已行之有年，盼未來藉由導入公會專業技術，讓辦理容積移轉審查流程加速及資訊透明化，讓新北市府受理容積移轉審查案件將更快速、明確，提高行政效率。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，容積移轉評點協助審查是參考新北市府工務局建築執照協助審查的方式，導入專業技術協助審查，透過專業技術審查，加速容積移轉審查速度，並經由經驗的累積，為將來「無紙化」、「電子化」預作準備，也透過專業諮詢、法令研析及宣導，建立合理的、公開的、透明的容積移轉機制。

都市計畫 轉機

延伸閱讀

衛福部未管托嬰中心、保母家吃萊豬 新北先規範公托

新北每年300名小爸媽 不知育兒方式最困擾

新北辦國際智慧城巿論壇 侯友宜：大巿要做大事

新北男童中央山脈下迷路 台東海端警靠臉書替他尋親

相關新聞

騰輝Q4營運目標回穩 開拓衛星等應用

CCL廠商騰輝-KY（6672）今（6）日表示，近期公司在各個不同地區及不同應用領域加大市場開發力度，已經在新的客戶(中...

台灣名茶大賞台中大遠百登場 搶攻精品百貨通路市場

為增進國人認識國產茶特色與優點，提振茶葉消費買氣，農委會農糧署今(6)日起至14日在台中大遠百舉辦「台灣名茶大賞」，首場...

新竹縣明年公告土地現值 即日起辦理14場說明會

新竹縣明年公告土地現值將在明年1月1日公告，為讓民眾了解竹縣地價調整作業辦理情形，縣府所轄各地政事務所即日起至10月27...

長榮航空推出安心商旅 提供多項客製機位銷售服務

疫情持續蔓延，全球許多國家都還處在邊境管制，長榮航空再出招，為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提...

台北世貿2020年線上越南臺灣形象展開幕

「2020線上越南臺灣形象展」今（6）日於線上展開，展覽為期三天，臺灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達220家，是...

提振疫後觀光 日月潭花火音樂嘉年華10月8日展開

「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月8日至11月21日盛大展開。為帶動後疫情時期...

因應疫後安心商旅 長榮航空提供多項客製機位銷售服務

長榮航空（2618）為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主...

台廠發表新型移動消毒機器人 主打功能強大搶防疫商機

台南市經緯航太科技開發出新型「智慧移動消毒機器人」，比現有類似紫外光機器人消毒能力更強，今天與市府工商發展投資策進會、長...

台灣車市火紅 各車廠10月卯足全力拚銷售

台灣車市成為全球少數銷售火紅的地區，10月豪華車、國產車卯足勁搶商機。和泰車代理的LEXUS全面搶豪華車需求商機，推出低...

貿聯報喜 獲「台灣最傑出公司－汽車及零組件業」殊榮

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，於《亞元雜誌》 (Asiamoney) 2020年度最佳管理企業調查中，蟬聯「臺灣...

空姐空少轉職潮？ 承億文旅大舉獵頭招募

新冠肺炎讓眾多空服員面臨無班可飛的窘境，原本人人稱羨的空服業前景堪慮，甚至面臨裁員潮，承億文旅集團明年預計新開幕南投日月...

金舶獎選拔 提升 台灣服務業國際競爭力

全國商業總會為提升台灣服務產業輸出國際能力，與桃園市政府合作舉辦「品牌金舶獎」暨「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」選拔，...

熱門新聞

可成大轉型 聚焦三領域

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

貨櫃海運服務費 大漲價

央行副總裁：房價上漲前應超前部署

獨家／觀光發展基金將見底 21年來首度舉債

傳沃旭砍單風電本土化恐瓦解？經濟部政次：只是生產瑕疵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。