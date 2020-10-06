騰輝Q4營運目標回穩 開拓衛星等應用

CCL廠商騰輝-KY（6672）今（6）日表示，近期公司在各個不同地區及不同應用領域加大市場開發力度，已經在新的客戶(中國及海外)及數個終端(汽車頭燈，工具機，衛星相關，宅經濟HDI應用及知名汽車終端大廠)取得量產訂單，有助第4季銷售逐步回到上升軌道。

騰輝已公布9月營收3.71億元，比較上個月減少3.98%，比較去年同期減少24.05%，截至9月總營收達36.25億元，比較去年同期衰退9.79%。

騰輝說明，由於第3季大環境市況不好，競爭對手殺價競爭，因此傳統基板的訂單受到影響，導致營收小幅衰退。

展望未來，騰輝提到，因車載應用回溫，散熱材料訂單逐步恢復，軍工等應用材料也逐步增加。

騰輝也指出，第4季在高頻高速材料預期逐漸取得認可，加上原本獲利主要來源的散熱材料及軍工航天應用銷售，業績回到歷史高點，因此整體特殊材料的銷售額將大幅增加，為營收注入動能。此外特殊材料將有持續性的成長，未來長期看好。