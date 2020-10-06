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提振疫後觀光 日月潭花火音樂嘉年華10月8日展開

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月8日至11月21日盛大展開。交通部觀光局日月潭國家風景區管理處於今（6）日舉行記者會宣布，今年將以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸。圖／觀光局提供
「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月8日至11月21日盛大展開。交通部觀光局日月潭國家風景區管理處於今（6）日舉行記者會宣布，今年將以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸。圖／觀光局提供

「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動，將於10月8日至11月21日盛大展開。為帶動後疫情時期觀光旅遊發展，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處於今（6）日舉行記者會宣布，今年將以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸，期望能為大家點一盞燈，讓我們即使處在最黑暗的時刻，也能找到幸福與希望。

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」是日月潭每年的秋季盛會，今年自10月8日開始連續七周，多場療癒系活動包括兩場自行車賽事、四場花火音樂會、一場馬拉松，以及婚禮、紅茶文化季等活動，讓民眾不妨可轉化心境，來一場充滿正向能量的健康身心之旅。

在花火音樂會方面，以10月17日(六)「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Open Possible能所不能》」作為首發，邀請樂興之時管絃樂團以交響音樂結合閻奕格、卓義峯等實力歌手及男高音王典共同演出，用音樂的正向能量，鼓舞大家一起實現成就與夢想。

11月7日(六)「星夜饗宴花火音樂會」邀請雲火INFERNO雲火樂團、親愛愛樂弦樂團、虹谷樂團、力麗微風樂團等展現台灣流行、技藝及原住民表演藝術。11月14日(六)「NTSO台灣管樂團花火音樂會」邀請大家一起徜徉在日月潭的湖光山色及悠揚管樂聲中。11月21日(六)「十鼓交鋒映明潭」則邀請十鼓擊樂團以擊樂方式展現台灣的歷史、風景及人文。記者會並搶先邀請十鼓擊樂團現場演出活動部分精彩內容，以震撼聽覺重新演繹及呈現日月潭邵族逐鹿神話傳說。

自行車活動方面，10月31日(六)、11月1日(日) 「日月潭Come!BikeDay」為臺灣自行車節六大主軸活動之一，除了可飽覽日月潭風光的「30K環潭挑戰遊」、漫遊日月潭自行車道的「10K單車逍遙遊」、可愛逗趣的「兒童滑步車趣味賽」等經典路線，今年更結合脊梁山脈旅遊年主題，新增「99.8K日月潭塔塔加阿里山挑戰賽」高難度路線。

另外，延續台灣經典小鎮2.0，10月24日(六)「集鐵小鎮．瘋鐵馬」自車埕鐵道觀光小學堂出發，親切宜人的「8K親子悠活組」及「38K小鎮漫遊組」、超澎湃的烤雞、冰飲品與滷味小點等各式補給品，是自行車輕旅行的最佳選擇，讓大家飽嚐在地美食佳餚，一起用雙輪深入集集鐵道山城小鎮，伴隨火車鳴笛逍遙享受小鎮田園風光。

10月25日(日)「日月潭環湖馬拉松」秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，持續回饋地方與弱勢，不僅是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大滿貫(AbbottWMM)分齡賽台灣站唯一賽事。

系列活動另有10月8日(四)以浪漫水陸空為特色的「日月潭婚禮」，以及11月7日(六)-11月8日(日)享受品茗賞藝嚐糕餅的「日月潭紅茶文化季」等週邊活動。

而配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，主辦單位也呼籲請參與民眾務必遵守配戴口罩、量測體溫、實名登記或必要的人流管制等措施，各場次音樂會也將依場地劃設管制區、統一出入口、設置隔離帳篷等，提供大家安心、有品質的活動環境。

日月潭 音樂會 自行車

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