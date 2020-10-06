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因應疫後安心商旅 長榮航空提供多項客製機位銷售服務

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主以及旅客在空中的旅程，能有獨立私密空間以及更安心的飛航選擇。　圖／長榮航空提供
長榮航空提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主以及旅客在空中的旅程，能有獨立私密空間以及更安心的飛航選擇。　圖／長榮航空提供

長榮航空（2618）為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主以及旅客在空中的旅程，能有獨立私密空間以及更安心的飛航選擇。

長榮航空表示，受COVID-19疫情影響，越來越多的商務人士或是公司行號提出包位、包區的需求，希望能與其他旅客維持更大的社交距離，因此特別規劃多元客製化機位產品供旅客選擇。

長榮航空所有機型均可提供包位、包區、包艙的服務，包位服務為買下所訂座位附近指定的位子，以確保鄰座或前後排為空位，包下的座位數不受限制；包區則是包斷該艙等的其中一整個獨立座艙區域，例如777機型商務艙有兩個座艙區，旅客可以包下一個座艙區。包艙則為包下整個艙等，不論商務艙、豪華經濟艙、經濟艙，皆可一次買下該艙等所有座位，包艙服務配有專屬空服員以及獨立盥洗室。

長榮航空疫情期間也將活化機隊運用，提供企業或是個人包機服務，可依日期、機型、目的等各種不同需求客製規劃，做為企業商務飛航、員工獎勵旅遊、私人活動、或是旅外僑民返鄉專機

Covid-19疫情影響全球商業營運模式，長榮航空因應消費趨勢推出的包位、包區、包艙及包機的銷售模式，預期將會有一定的市場接受度，有需求的企業或是個人，均可透過各大旅行社或是長榮航空之企業服務專員訂位。

長榮航空 疫情 專機

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