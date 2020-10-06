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台灣車市火紅 各車廠10月卯足全力拚銷售

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA十月推出振興有禮，三倍奉還專案搶市。圖／業者提供
TOYOTA十月推出振興有禮，三倍奉還專案搶市。圖／業者提供

台灣車市成為全球少數銷售火紅的地區，10月豪華車、國產車卯足勁搶商機。和泰車代理的LEXUS全面搶豪華車需求商機，推出低頭款、低月付輕鬆入主；台灣奧迪引進旗下多款RS / S性能車款，同步展開接單銷售；和泰車代理的TOYOTA品牌也推出振興有禮三倍奉還來吸睛；現代的VENUE都會小休旅推出低月付專案；另外，中華三菱全車系週週抽foodpanda加菜金。

和泰車代理的LEXUS，10月推出全新貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式，3年期、3種頭期款選擇，：到期後提供3種處置方式；針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS。

Audi去年導入新車款後，國內銷售台數衝高，今年以來銷售年增率維持2位數；尤其，近年來買車年輕人非常喜歡進口車，Audi四環性能軍團強襲登台，繼Audi RS 4 Avant為Audi性能家族揭開序幕後，台灣奧迪今日公佈引進旗下多款RS / S性能車款，且同步展開接單銷售。

為吸引買車消費者目光，Audi四環性能軍團集結多元化車款，包括首次引進的豪華跨界性能跑旅Audi RS Q3 Sportback、高性能轎旅Audi RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback和豪華性能房車S8等，以及熱血雙門跑車Audi TT Coupé、超跑旗艦Audi R8 Coupé V10 performance等豐富產品陣列，正式進軍國內豪華性能市場，滿足性能車迷各式需求。

另外，和泰車代理的國內新車銷售冠軍王TOYOTA品牌，選擇在擺脫明俗月的10月新車銷售，推出使用3,000元實體振興三倍券，可抵10,000元購車金，推出「振興有禮，三倍奉還」活動，拿「實體」3,000元振興券購買TOYOTA指定車款(ALTIS(含Hybrid油電版)、SIENTA、VIOS、YARIS)且完成領牌者，還推出最高70萬高額0利率，讓消費者買車更輕鬆。

三陽代理的現代（HYUNDAI）推出全新的VENUE都會小休旅，銷售一路衝高，9月上市掛牌量即衝上701輛，由於新車是市場熱門小休旅車款，市場打出口碑，10月再推月付880元專案，賞車人潮會有不錯的表現，其他相關車款60萬元零利率專案，讓消費者有更多選擇。

VENUE都會小休旅，10月再推月付880元專案。圖／業者提供
VENUE都會小休旅，10月再推月付880元專案。圖／業者提供
台灣奧迪公佈引進旗下多款RS/S性能車款，且同步展開接單銷售。圖／業者提供
台灣奧迪公佈引進旗下多款RS/S性能車款，且同步展開接單銷售。圖／業者提供
LEXUS全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸。圖／業者提供
LEXUS全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主LEXUS，以333簡單好記的主軸。圖／業者提供

Audi 新車銷售 和泰車

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