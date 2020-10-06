貿聯報喜 獲「台灣最傑出公司－汽車及零組件業」殊榮

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯控股，於《亞元雜誌》 (Asiamoney) 2020年度最佳管理企業調查中，蟬聯「臺灣最傑出公司－汽車及零組件業」（Asia's Outstanding Companies-Automobiles & Components) 的獎項。除了再次表彰年度業績成長外，也肯定卓越的管理團隊、投資人關係、企業社會責任等傑出表現。

2020年新冠狀病毒COVID-19於全球肆虐，威脅了大眾安全與健康，各國為對抗疫情採取封鎖關閉等措施，亦衝擊全球供應鏈的分工。貿聯以員工的健康安全為前提，在疫情下與客戶合力達成提前復工、滿足客戶需求。對於蟬聯獲獎，貿聯董事長梁華哲表示:「COVID-19帶來巨大的考驗，而我們以同仁的健康與安全為優先，與客戶溝通並合力克服各項挑戰，表現出色；我們為全球一心的團隊合作感到驕傲！」

《亞元雜誌》今年邀請880個全球專業經理人、投資機構、分析師、銀行以及投資評鑑機構等單位，統計4,602份投票結果，從來自臺灣、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、香港、中國等亞洲11個市場140家公開發行公司之中，依據公司的績效表現、經營團隊、公司治理、創新能力、產業領導地位等面向評比，評選出主要行業之最傑出公司。

貿聯團隊感謝在本次評選中投票給我們的個人與機構，我們將持續精進全球營運，重視利害關係人關係，追求公司治理、員工照護、環境永續及社會公益，繼續為創造更美好的未來努力。