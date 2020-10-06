金舶獎選拔 提升 台灣服務業國際競爭力

全國商業總會為提升台灣服務產業輸出國際能力，與桃園市政府合作舉辦「品牌金舶獎」暨「桃園地區亮點品牌國際輸出潛力獎」選拔，歷經嚴格的資格審、商業發展企劃評審、Roadshow路演複審、DD審（盡職調查）後，最後決選出10家「金舶獎」企業、「桃園地區品牌潛力獎」5家企業，藉由資源共享、資源整合，達到落實協助台灣服務業輸出國際，提升品牌輸出的競爭力。

商總賴正鎰理事長表示，「品牌金舶獎」將輔導台灣眾多具潛力服務業積極航向海外市場，以促進台灣十兆服務業產業輸出國際為目的，發展BIT（Brand in Taiwan）外銷授權新模式，將台灣服務業發展成為具有世界競爭力的金舶艦隊。

桃園市鄭文燦市長也表示自就任桃園市長以來秉持一個政策理念，就是要帶領桃園服務業擴大企業市場版圖，增加就業機會。潛力獎是為促使桃園在地服務業品牌藉由本活動參賽機會得以與國際資本市場接軌，全面提升桃園在地服務業中小企業國際觀程度。企業根留桃園，如此一來年輕人留在桃園服務將不再是夢想。