車市旺 單月掛牌3.7萬輛

9月車市掛牌數來到37,241輛，寫下20年來的9月次高紀錄。業者分析指出，9月前半個月雖為民俗月，但市場受新車改款上市刺激，及歐美進口豪華車大量到港帶動，掛牌數仍較去年同期成長13%，更因大量進口車到港，進口車市占率超越國產車，來到50.1%。

進口車廠也指出，擺脫5月之後的進口車荒，8月起新車已陸續到港，9月大量新車抵台，並且釋出掛牌潮，而豪華進口車因車輛交車遞延，而展開的報復性需求，成為今年年底前車市的重要買盤。

業者預期，第3季隨著歐系車廠逐步復工，各品牌進口車輛開始順利抵台，銷售動能將更顯強勁。賓士除了9月創下歷史單季度新高外，也樂觀預估第4季將有望超越第3季的掛牌數。

和泰車表示，今年車市的強勁買氣似乎有增無減，加上俗稱農曆7月已告結束，10月車市預估將持續復甦。

9月本田與現代新車款帶動銷售，10月將有多款新車上市，預期10月市場規劃將可達到4.1萬台水準。LEXUS預估可延續買氣，TOYOTA受限於部份車種供應不足，故旗下兩品牌販賣目標設定為1.3萬台。

9月整體車市較去年同期成長13%，其中，豪華車龍頭賓士單月掛牌達到3,573台創下歷史單月新高，也為台灣豪華車的銷售寫下新紀錄，年增率75%，銷售量僅次於和泰車，在車市居次。

除此之外，福特更是挾Focus與Kuga大賣，2,978台掛牌數創下14年新高，年增72%。本田C-RV、現代Venue新車帶來強勢訂單在9月繳出亮麗的銷售成績。