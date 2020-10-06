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國內航線旅客數衝高

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導

交通部完成最新統計，受惠於暑假國旅大爆發，今年7月、8月國內航線旅客數雙雙突破百萬人次，其中8月份旅客多達152萬餘人次，創下2006年9月以來國內線單月搭乘人數最多的紀錄。不過，上半年因新冠肺炎疫情延燒，國內航線搭乘人數驟減，今年全年恐怕仍為負成長。

據指出，因疫情延燒全球，國人無法出國，在6月疫情緩和，國人開始敢於外出旅遊後，搭飛機到離島除有「搭機類出國」的感覺外，三個離島均擁有類似國外的美景，致使最熱門的澎湖機位一位難求，金門、馬祖也吸引大量旅客，花蓮、台東也出現久違的搭機旅客。

統計顯示，今年5月國內線旅客數為49萬人次，僅為去年同期106萬餘人的五成多，但6月卻激增至85.3萬餘人次，為上半年搭機人數最多的一個月。

疫情 航線 金門

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