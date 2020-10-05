台杉投資攜手台北醫學大學 成立創新加值平台

台杉投資今（5）日宣布，瞄準高端醫材創業人才培育，台杉投資與台北醫學大學將共同成立創新加值平台，將針對生技產業與ICT的結合，打造共同學習平台。

台杉投資指出，精準醫療、ICT（資通訊）跨域整合，是近年來台灣生技醫材產業發展的熱門關鍵詞。然而隔行如隔山，不論是生技產業要結合ICT，或是傳統ICT產業想轉型投入到生技產業，不同專業的跨域切入與結合，卻有相當大的挑戰。

為促使不同專業間對話，並能聚焦於高端醫材市場的商品化與市場開發，台杉投資特別與台北醫學大學共同打造「台杉X北醫 創新加值平台」，以人才培育課程及活動進行雙向規劃。

台杉投資將運用在創業投資、市場評估、國際鏈結等領域的專業，搭配台北醫學大學附設醫院及醫師的臨床場域與經驗，讓學研機構、現職醫材市場研發人員、醫療體系或是有興趣投入醫材創新創業的ICT研發人員，可藉由系統化的課程及主題活動交流，更進一步了解國內外高端醫材市場的趨勢。

台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，台灣很早就看出醫療結合ICT跨域人才培育的重要性。科技部早自2007年推出「台灣-史丹佛醫療器材產品設計人才培訓計畫(Stanford-Taiwan Biomedical Fellowship Program, STB)」，甄選出工程、醫學、生命科學、商務管理等不同領域人才，至史丹福大學參與為期一年的醫療器材產品設計與商品化實務訓練，到2018年已帶動了18家醫療器材新創公司的成立。

沈志隆說，台杉投資生技基金希望以過去協助台灣生技新創團隊國際鏈結的經驗，從選題、設定市場端需求、國際合作等提供專業協助。

台北醫學大學近來積極推動校內科研成果商品化，所成立的台北醫學大學生醫加速器，是國內首家醫學大學成立的加速器。此次合作，北醫除了提供醫師級的專業師資，課程中更規劃以醫院做為臨床場域的實地工作坊，提供學員實地觀察的學習機會。

台杉投資為培育台灣創投人才，於2018年11月創辦「台杉青年創業學院」，規劃從初階到進階的創投課程，並與產協會、加速器、知名會計事務所共同開課，已培育超過百位對創業投資有興趣的跨領域人才。

「台杉X北醫 創新加值平台」--高端醫材創業人才培育課程，為每兩年開設一次的課程，共規劃12大主題課程。從創業個案討論、選題、募資，到商品化後的智財保護、醫材/臨床法規、市場佈局、美國醫療保險制度與醫療器材商品化策略與商業模式的傳授。授課師資包括來自創投界及台杉投資的專業投資團隊、台北醫學大學醫師團隊、國際法律事務所、會計師及醫療器材的新創公司經驗分享。

此次課程將自10月17日起， 每周六上課至11月28日共計7週。上課地點在台北醫學大學醫學模擬教育中心，臨床工作坊則選定台北醫學大學附設醫院及雙和醫院。報名細節、每周課程內容及授課師資，可上網：https://pse.is/v8jx5 。