旺季到 榮成9月營收改寫今年新高
工紙大廠榮成（1909）今（5）日公布9月營收41.89億元，月增8.4%，也比去年同期成長4.6%，為今年以來單月營收年增率首度翻正，並創下今年單月營收新高。
另外榮成同步公布9月自結稅前盈餘1.23億元，比8月增加兩成，換算單月每股稅前盈餘0.1元。累積榮成今年前三季自結每股稅前盈餘0.34元。
榮成發言人鄒永芳先前就預告，大陸受到新冠肺炎疫情的影響已經降到最低，榮成大陸廠的產能利用率已經從先前最低只有64%拉回到99%，隨著年底雙11購物節等網購促銷將帶動的紙箱需求增加，工紙業逐漸進入旺季，推動公司營收走升。
展望明年，這兩年大陸實施「禁廢令」，對榮成營運造成重大困擾，不過明年開始大陸進口廢紙將歸零，大陸玖龍、理文等紙廠先前享有的低價廢紙進口紅利將不再，有利榮成可以重新站回公平的起跑點，明年起公司營運可望走出谷底。
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