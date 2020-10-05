陽明海運新舊董事長交接 謝志堅：我以陽明人為榮
陽明（2609）今（5）日假集團總部舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長鄭貞茂則以「靜海造就不出優秀船長」向謝董事長致意，優秀的船長需要經過逆境的磨練，感謝前任董事長謝志堅帶領陽明海運通過4年艱困的考驗，也交出漂亮成績單。謝志堅也表示：「我是陽明人，我以陽明人為榮」。
展望未來，鄭貞茂表示，將秉持為公司建理好制度，讓陽明可以長治久安的信念，將與陽明海運全體員工共同承擔未來所有的各種挑戰，也會在公司治理3.0的架構下，讓陽明海運成為讓長官放心、讓客戶窩心、讓供應商感到貼心、讓股東開心、也讓員工安心的優質企業。
今天上午典禮在交通部常務次長祁文中、監交人暨獨立董事唐達興、王自軍獨立董事、董事張建一與陽明海運各主管見證下圓滿完成，場面簡單而隆重。
交通部次長祁文中首先代表交通部向董事長謝志堅表達感謝及祝福，在2016年國際海運產業最低迷、陽明海運營業最艱困的時期臨危授命出任陽明海運董事長一職，並大刀闊斧改革，全球集中化管理、優化貨儎結構、減增資財務改善及組織改造等，帶領陽明海運逐步翻轉逆境。
敬佩謝志堅在陽明1千多個日子中，無私奉獻40餘年的海運豐富經驗、親力親為的領導風範，讓陽明海運屢屢克服海運市場挑戰，可望於今年第三、第四季迎來營收的「微笑曲線」，而此時由新任鄭董事長接任，藉由鄭董事長在財務金融之專長，搭配陽明海運團隊的實務經驗，當可讓「微笑曲線」的笑容更加燦爛。
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