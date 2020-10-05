民俗月房市買氣不減 全年有望挑戰32萬棟

即便適逢民俗月，9月房市再開紅盤，根據六都公布的買賣移轉資料顯示，延續今年7、8月淡季不淡的房市交易，9月六都的買賣移轉棟數達2.4萬棟，移轉棟數創下2016年以來的單月新高，同時前9月累計公布的移轉棟數資料，已較去年同期增加1.1萬棟，以目前市場穩定回溫的買氣來看，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，移轉棟數有機會挑戰2014年的32萬棟。

曾敬德表示，今年第3季國內疫情穩定與低利率等因素發酵，市場上遞延買盤快速回籠，帶動第3季出現淡季不淡的熱絡表現，今年第3季六都的移轉棟數為7萬棟，較去年同期增加20%，全國的移轉棟數也在第3季超越去年同期，將挑戰2014年的32萬棟，同時也反應出今年的房市交易熱度是近六年最佳的一年。

根據各地政局的資料顯示，六都9月移轉棟數為2.4萬棟，年增高達36%且月增12%，台北市9月的移轉棟數為3133棟，移轉棟數年增44%，且月增26%，台北買賣移轉棟數重回三千棟，新北市9月則是6331棟，月增11%且年增28%，桃園市9月則為4389棟，月增5%且年增37%，台中市則是4867棟，月增18%且年增55%，台南市則是9月移轉棟數2131棟，月增8%且年增20%，高雄市交易量3505棟分別月增9%且年增32%。

曾敬德指出，今年第3季的房市淡季不淡，但10月受到兩個連續假期影響，地政機關的工作天數減少，雖然9月的市場買氣仍維持熱絡，但10月的移轉棟數成長幅度應該會較為收斂。