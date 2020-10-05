綠界科技推跨境物流 攻新南向市場

興櫃第三方支付業者綠界科技（6763）今（5）日正式推出跨境物流服務，增加新加坡、馬來西亞及香港三地的跨境超商取貨服務。綠界科技表示，買家最快3天就能在當地7-ELEVEN超商及指定配合門市取貨，快速且方便。

綠界科技表示，因新冠肺炎疫情影響，許多外國觀光客無法來台，廠商也不能像過去一樣到世界各地做生意，為了增加會員對外販售的交易管道，綠界加緊開發跨境物流服務，提供會員東南亞海外店取的物流方式，讓商家可以將商品銷往更多國家。

目前與綠界配合的海外門市據點，包括香港900間7-ELEVEN門市，以及新加坡、馬來西亞共2000間7-ELEVEN門市、藥妝店及咖啡廳等，店家可透過串接綠界物流API或使用綠界廠商後台建立海外物流訂單。

綠界指出，海外7-ELEVEN店取服務除了可使用當地超商取貨外，也可以選擇合作的藥妝店及咖啡店等門市取貨，如沒有能配合的取貨時間，商品也可以改為宅配取件，消費者不需擔心無法取件的問題。

根據財團法人商業發展研究所調查顯示，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%。Google與台灣經濟研究院合作發布的《2019台灣企業跨境關鍵報告》中更指出，東南亞電商市場規模預估2025年更將成長到1,020億美元，此波疫情的影響將有助帶動廠商轉型，並將銷售戰場延伸至東南亞。

綠界表示公司自年初開始主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」的主軸，主要提供客戶網路開店一條龍服務，除了於9月甫新上線的ECTicket禮票券發行平台外，此時更新增跨境物流將服務完善，讓綠界的商家會員能夠行銷全球，做全世界的生意。