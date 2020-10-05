快訊

諾貝爾醫學獎揭曉 英美3學者發現C肝病毒得獎

綠界科技推跨境物流 攻新南向市場

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
綠界科技推出跨境物流服務，可從台灣寄到香港、新加坡及馬來西亞等地。 綠界科技／提供
綠界科技推出跨境物流服務，可從台灣寄到香港、新加坡及馬來西亞等地。 綠界科技／提供

興櫃第三方支付業者綠界科技（6763）今（5）日正式推出跨境物流服務，增加新加坡、馬來西亞及香港三地的跨境超商取貨服務。綠界科技表示，買家最快3天就能在當地7-ELEVEN超商及指定配合門市取貨，快速且方便。

綠界科技表示，因新冠肺炎疫情影響，許多外國觀光客無法來台，廠商也不能像過去一樣到世界各地做生意，為了增加會員對外販售的交易管道，綠界加緊開發跨境物流服務，提供會員東南亞海外店取的物流方式，讓商家可以將商品銷往更多國家。

目前與綠界配合的海外門市據點，包括香港900間7-ELEVEN門市，以及新加坡、馬來西亞共2000間7-ELEVEN門市、藥妝店及咖啡廳等，店家可透過串接綠界物流API或使用綠界廠商後台建立海外物流訂單。

綠界指出，海外7-ELEVEN店取服務除了可使用當地超商取貨外，也可以選擇合作的藥妝店及咖啡店等門市取貨，如沒有能配合的取貨時間，商品也可以改為宅配取件，消費者不需擔心無法取件的問題。

根據財團法人商業發展研究所調查顯示，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%。Google與台灣經濟研究院合作發布的《2019台灣企業跨境關鍵報告》中更指出，東南亞電商市場規模預估2025年更將成長到1,020億美元，此波疫情的影響將有助帶動廠商轉型，並將銷售戰場延伸至東南亞。

綠界表示公司自年初開始主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」的主軸，主要提供客戶網路開店一條龍服務，除了於9月甫新上線的ECTicket禮票券發行平台外，此時更新增跨境物流將服務完善，讓綠界的商家會員能夠行銷全球，做全世界的生意。

東南亞 馬來西亞 超商

延伸閱讀

新加坡飯店PO台星同志情侶照惹議 主角盼平淡看待

農科保鮮物流中心動工 陳吉仲：翻轉農產價格

新交所摩台指提前走入歷史 未平倉量本月底全轉富台指

新加坡放寬邊境管制 解除越南、澳洲旅客入境限制

相關新聞

航空業陷裁員潮 承億文旅開首例為空服員打造轉職門

全台最大文創設計旅店集團承億文旅，看好空服員優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招...

新纖吳東昇看紡織景氣：回復情況比預期好

新纖（1409）歡度成立50周年，今（5）日舉行慶祝活動，新纖董事長吳東昇難得公開現身。相較於5月底的股東會，他悲觀認為...

沒急迫及不可回復性 大同公司派擋股東臨時會失利

經濟部准許大同市場派召集股東臨時會，敲定10月21日全面改選董事。公司派為保衛經營權，以台商鄭文逸炒作大同股價，遭法院判...

新纖稼動率回升 吳東昇：大病初癒不會立刻蹦跳

新纖董事長吳東昇今天表示，各事業稼動率持續回升，第4季表現有望更佳，但「大病初癒不會立刻蹦蹦跳跳」，展望第4季與明年初，...

影／屏東國際保鮮物流中心動工 將擴大國內冷鏈及物流能量

農委會主委陳吉仲今天上午出席屏東農業生物科技園區「客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」動土典禮。該廠預計2021年...

王品攻宅經濟 湯底、丸餃進駐全聯

後疫情時代「宅經濟」商機發酵，王品（2727）旗下萬鮮公司也加入冷凍、常溫食品布局， 9月底與全聯合作上架「丸子三兄弟」...

藥粧零售業營業額7月轉正成長 杏一、寶雅逆勢展店

根據經濟部統計處今（5）日公布「藥粧零售業」營業額最新統計顯示，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出或出門多戴口罩，彩粧...

太景流感新藥 遞交美國臨床試驗許可申請

新藥研發公司太景*-KY（4157）公告，已於本月１日（美國東岸時間9月30日）正式向美國食品藥物管理局（FDA）遞交流...

沈國榮專訪／和大進化 邁向航母級集團

為擴大集團在汽車零組件產業的版圖與營運規模，並朝多角化方向發展，和大工業董事長沈國榮宣布，和大將在三年內完成控股化，同時...

沈國榮專訪／他，打造手套國家隊

「人生七十才開始！」10月1日剛過70歲生日的和大集團董事長沈國榮，充滿了雄心壯志。在他的規劃下，和大集團不僅要建立航空...

點子農場／矽谷的失敗學

到這所大學教創意創業課程半年了，還在讀大二的他是讓我印象比較深刻的學生之一，只要腦海裡有什麼點子，總是敢說又敢做。

行銷最錢線／溝通四部曲 傳達品牌價值

美國好萊塢影星瑪麗蓮夢露說：「我只穿香奈兒五號入睡。」很多女性愛上CHANEL香水，不是因為聞到它味道，而是因為這句話開...

熱門新聞

4.2萬人還沒賣！元大原油正25日報下市 3要點必知

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠

矽晶圓雙雄 產能塞爆

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。