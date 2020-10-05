東區「名人巷」百坪金店面開幕 驚見台灣設計師實力

台灣設計師品牌JAMEI CHEN全新大安概念店今（5）日開幕，據了解，這個近百坪的店面，不僅是品牌在大安路上的第二間店舖，而且還是「以買代租」，成交價肯定以億元為單位，足見台灣知名服裝設計師陳季敏的驚人實力，以及其對有著「名人巷」美名的東區大安路情有獨鍾。目前為止，JAMEI CHEN在台灣有10個據點。

陳季敏1987 年創立個人品牌「JAMEI CHEN」，以高級訂製服為主要方向，善用布料質感勾勒優雅線條，透過極簡手法呈現經典輪廓，於國際、於時裝界、於藝術界皆備受關注，亦曾受邀參與巴黎和紐約時裝展，位於台北東區大安路專賣店，1999年正式開幕，展售禮服與時裝系列。今日開幕的全新大安概念店，是品牌在大安路上的第二間店舖。

在最不可預測的2020年，「JAMEI CHEN」大手筆購入近百坪的全新大安概念店，引起時尚圈不小的震撼。據了解，全新大安概念店緊鄰專賣店，大約經過了將近6個月的裝潢和整修，以「時尚告解室」為空間設計的核心主軸，將宗教裡的虔誠化作JAMEI CHEN大安概念店這個以畫廊動線感來展示品牌時尚系列的空間裡。

在近百坪的JAMEI CHEN全新大安概念店一隅，還有一個令人眼睛為之一亮的戶外Café，由創造跨界聯名下午茶風潮的台北文華東方酒店，首度攜手JAMEI CHEN跨界合作，即日起至10月31日在JAMEI CHEN新開幕的大安概念店快閃，由台北文華東方酒店行政西點主廚任樂軒以及文華Café主廚蔡明哲聯手發揮巧思創意，以JAMEI CHEN今年秋冬服裝設計概念：童趣，為主軸元素，推出包含3道甜點，以及3道鹹點，外加文華東方酒店最具人氣的經典傳統英式司康所組成的下午茶，每日僅接受3組預約。