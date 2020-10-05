接軌國際 蘇州明基醫院取得JCI國際醫療認證
明基佳世達集團旗下蘇州明基醫院，在國際醫療衛生認證聯合委員會（JCI: Joint Commission International）嚴密評核下，於300多項標準審查、1,100多個衡量要素中幾乎滿分過關，正式通過JCI認證。
JCI是國際最具知名度、也最嚴謹的評鑑認證機構，是世界公認的醫療服務標準，也被世界衛生組織認可，象徵國際水準的醫療服務和最高標準的醫院管理。其中「以病人為中心」的核心價值觀，鼓勵醫療機構建立相應政策和制度流程，每次認證期限為3年，更敦促醫院必須兢兢業業，持續提升服務品質。
蘇州明基醫院自2018年5月啟動JCI評審工作，全方位推進醫院品質與安全管理，解決患者就醫過程中出現的各種問題，改善就醫體驗，在近28個月、850天的時間裡，先後修訂全院制度和部門制度280餘項，醫院每一位管理者和一線員工都全力投入，積極落實以病人為中心的目標。
由於新冠肺炎疫情影響，這次JCI考核以「現場+遠端」方式同步進行，由中國、加拿大與新加坡的醫療、護理、臨床、管理四方面的專家組成評核團隊。
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