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蘇貞昌：三年內整建及補強全國108座橋梁

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院長蘇貞昌今（5）日出席「南方澳跨港大橋重建工程」祈福動土典禮時表示，政府會用最好的設計、最堅固的建材且最快的速度重新打造新橋梁，預計2022年完工。他也宣示政府會負起責任，在三年內整建及補強全國108座橋梁，做好公共交通、公用建築，讓人民能夠安居樂業。

蘇揆指出，一座橋梁可讓兩岸互通往來、方便人民生活、繁榮經濟，也可結合在地情感、融合整座城市；橋梁就是這樣偉大的負擔，日日夜夜，有時候難免久了，人們忘了它的重要和存在，一旦稍有疏失，產生無比的傷痛與震撼。

蘇揆表示，蔡總統在意外發生的第一時間立刻趕到現場，指示行政團隊一定要全力救災並做好撫卹，同時要在最短時間內讓新橋重建、交通往來，因此，行政團隊經過半年的設計，在事件一年後動工，預計工期兩年。

蘇揆直言「經一事、長一智」，蔡總統下令全國所有橋梁總體檢，在全國2萬多座橋梁中，政府盤點出108座，該整建的整建、該補強的補強，同時加強檢驗，讓每一座橋梁就像農產品有生產履歷一樣，皆有人妥善管理，並且到位。

蘇揆強調，蔡總統特別交代所有經費由中央全額補助地方，他在今年2月已核定「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫（109~111）」，要在2022年完成。對於這項繁重的工作，蘇揆表示，感謝交通部長林佳龍督導所有工程團隊勇於任事，並指示要做好所有的管理，包括請地方政府協助，也感謝政委吳澤成以其工程專業協調相關單位，整合出管理規範，督管所有的責任皆須到位。

蘇揆表示，由於這座跨港大橋位在南方澳，他特別感謝蘇澳區漁會與理事長蔡源龍、總幹事陳春生的協助；吳澤成、交通部及農委會漁業署協調地方，宜蘭縣長林姿妙也全力協助。他說，橋梁興建的過程難免會為漁民、漁船帶來不便，但「生產都要經過陣痛」。

蘇揆也表示，蔡總統還特別交代要造最好的橋，政府因此下定決心，這座橋要用最好的設計、最堅固的建材，而且儘快做好，不但要比原來的好，更要「打斷手骨顛倒勇」。

蘇揆強調，希望經此寶貴的一課，全台灣不僅是橋梁，所有公共交通、公用建築，政府都全部要到位，蔡總統要求整個國家一體、同舟一命，每個人負起責任，讓人民能夠安居樂業；地方、中央一起任事，把事情做到最好。

蘇貞昌 林姿妙 南方澳大橋

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