屏東國際保鮮物流中心動工 將擴大國內冷鏈及物流能量
農委會主委陳吉仲今天上午出席屏東農業生物科技園區「客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」動土典禮。該廠預計2021年初完工，陳吉仲表示，冷鏈物流體系是建構農產品重要的一環，若該廠完成將擴大國內冷鏈處理及物流運銷量能。
「國際保鮮物流中心」占地約3公頃，將結合農產品出口與國內消費需求，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷之目標。
該中心，目前中心規劃1347棧板冷藏空間、7800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3千坪，竣工啟用後，進駐營運廠商將可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送進行一系列冷鏈物流服務業務。
農委會主委陳吉仲指出，「國際保鮮物流中心」是建構農產品冷鏈物流體系重要的一環，預計投入5.74億的經費，於2021年2月完工，並交由承租的全日物流股份有限公司進駐營運，並擴大國內冷鏈處理及物流運銷量能。
陳主委表示，國內許多農產品具有國際競爭力，國際保鮮物流中心對穩定農產品供需、品質提升、運銷量能擴大等均大有助益，農委會將全力推動、支援並加強進度控管，以最完善的軟硬體設施及配套措施，共創產業、承租廠商及農民多贏契機。
屏東農業生物科技園區指出，近3年受惠於新農業、新南向等政策帶動，既有233公頃腹地及163公頃擴充區招商踴躍，企業進駐及營運狀況持續成長，無論天然物加值、水產養殖與加值、禽畜生技與加值、農業資材、生技檢測與代工服務及行銷、節能環控農業設施等6大產業聚落日益茁壯，
屏東農業生物科技園區表示，未來將配合農委會各項產銷調節及外銷拓展措施，結合園區單一行政窗口、保稅區賦稅優惠、一站式便捷進出口通關、專案低利貸款、研發及產學合作輔導等服務，協助國際保鮮物流中心發揮預期效能，進而串聯上下游合作廠商、農漁民形成產業供應鏈。
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