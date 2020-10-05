2020全球百大科技研發獎 科技與能源專案勇奪六大獎

素有「科技產業奧斯卡」之稱的全球百大科技研發獎(R&D 100 Awards)甫公布2020年得獎名單，經濟部轄下研發法人以創新研發實力，勇奪6項大獎，連續13年蟬聯全球百大科技研發獎。

在經濟部技術處科技專案與能源局能專計畫的支持下，今年獲獎技術包括工研院「染料敏化電池應用於智慧家庭技術」、「高能量及高安全樹脂固態電池」、「慢性傷口智慧照護」，金屬中心的「無停轉風機無人機巡檢系統技術」、「可控水反應鎂合金」技術，以及資策會之「數位孿生品質決策支援系統」等，並已分別與台塑公司、台灣中油公司、有量科技、格斯科技等廠商展開合作，可望在疫後時代點燃臺灣經濟引擎，搶攻全球市場！

經濟部次長林全能指出，創新能力是因應變局的最佳解方，今年上半年全球經濟因疫情動盪不安，仍看到臺灣有許多企業將創新能力轉換為競爭優勢，在困境中屹立不搖。「解決產業問題」向來是經濟部交給研發法人最重要的目標，在2019年，平均每1元法人科專經費促成廠商投資效益達4.79倍效益；這些年來也看到法人科技專案運用專利成果促進產業技術創新，綜觀2017年至2019年間，就累積獲得4,638件專利，其中近5成為國外專利，有助於授權企業進軍全球市場。

全球百大科技研發獎是全球研發界最具代表性的獎項之一，過去13年來，法人累積59項的獲獎技術，更有超過9成技轉國際大廠或國內廠商，未來期許科專法人能持續助產業一臂之力，將研發成果實際化為產業價值。

今年科專與能專成果共獲6項，工研院的「染料敏化電池應用於智慧家庭技術」」技術，只要3根蠟燭即可產生電力，目前已與台塑合作，並在臺南沙崙綠能科技示範場域打造全球首條年產能10萬片的試量產線。「高能量及高安全樹脂固態電池」以高離子導電樹脂(NAEPE)材料取代易燃的電解液，可解決高能量鋰電池安全性問題，目前已與台灣中油、台塑、有量及格斯科技合作，可望帶動臺灣電動車輛與儲能系統產業的發展，創造嶄新的龐大電池應用商機。「慢性傷口智慧照護」創新服務系統，採用彩色、熱感與3D感測等三合一裝置，導入AI人工智慧辨識傷口，可優化遠距醫療照護品質。

金屬中心所研發「可控水反應鎂合金」，快速預測鎂合金中鎂鋅鈣的原子佔比，形成混合熵可被控制並依據應用所需選擇最佳混合熵，以調整氫氣產生速率，使鎂合金的水反應現象更為可控、彈性多變化，為植物培植及人類健康醫療帶來全新思維。「無停轉風機無人機巡檢系統技術」則以採用新的檢測邏輯與方法，可偵測細小至4mm如葉片小裂縫、塗層和油漆剝落、雷擊影響、外觀缺陷與撞擊等缺陷，並可在5分鐘內完成單一風機檢測，大幅縮減風機檢測時間，有效擴展將檢測效率及節省運維成本。