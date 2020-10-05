沈國榮專訪／他，打造手套國家隊

「人生七十才開始！」10月1日剛過70歲生日的和大集團董事長沈國榮，充滿了雄心壯志。在他的規劃下，和大集團不僅要建立航空母艦級的汽車零組件製造集團，未來還要賣手套、賣房子，持續擴大營運版圖。

沈國榮表示，和大看好後疫情時代的防疫布局商機，將由旗下慕康生技主導，比照口罩國家隊模式，成立國內第一個「手套國家隊」。

目前，和大集團已全面動員，包括主導的慕康將負責通路，華豐供應橡膠原材料及配方，高鋒建置生產設備，而和大則負責加工生產。另外，包括GMP與ISO13485等相關認證作業，也都陸續展開。

沈國榮規劃，和大手套國家隊將以四個月時間完成生產設備建置，第一條產線預計明年第2季投產，一條產線月產能15萬雙，初期將先建置二條產線，年產能可達360萬雙手套。

沈國榮指出，新冠肺炎疫情衝擊全球產業與生活模式，防疫成了人人都關心的議題。台灣的防疫成效顯著，其中就是因為有口罩國家隊的支援，讓口罩供應無虞，民眾無後顧之憂。

而除了口罩之外，後疫情時代，面對各國將手套列入戰略物資、限制出口，以進口為主的台灣，未來在醫療級手套、檢驗級手套，以及一般看護、家庭用手套的供應上，也勢必會面臨壓力。

對此，和大為掌握商機，同時提前部署，決定成立第一個手套國家隊，利用集團現成的資源來生產各類手套。