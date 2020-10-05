沈國榮專訪／和大進化 邁向航母級集團

為擴大集團在汽車零組件產業的版圖與營運規模，並朝多角化方向發展，和大工業董事長沈國榮宣布，和大將在三年內完成控股化，同時建立航空母艦級的汽車零組件製造集團。

沈國榮強調，汽車產業雖歷經美中貿易戰及新冠疫情衝擊，但不可否認的是，汽車仍是生活必需品，短期間雖受影響，但長遠來看，前景依舊可期。尤其電動車發展快速，預期到2030年電動車年產量可超過4,000萬輛，與燃油車出現黃金交叉。

沈國榮表示，和大持續按照原定擴廠投資計畫興建嘉義大埔美三廠，「已準備好提前部署2021年供應亞、歐、美系電動車大廠產能需求的能量」。

和大董事會日前通過，沈國榮的女兒、副總經理沈千慈升任和大執行長。沈國榮說，和大將仿效台積電等龍頭廠模式，開始推動執行長、總經理「雙首長制」，無非就是因應市場發展趨勢，全面超前部署。

1979年次的沈千慈，加州大學爾灣分校畢業，主修經濟、副修日文，隨後取得克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院MBA，主修策略及行銷。目前除擔任和大董事、執行長外，並兼任高鋒工業董事、橙的電子獨立董事等。

和大8月營收4.21億元，月增14.3%、年減18.7%；累計前八月營收29.74億元，年減25.8%。法人說，和大營收已連續四個月維持月增，而以目前訂單預示量，預期9月單月營收可回升到5億元，第4季也維持成長走勢，單月營收在5億至5.5億元水準。

整合資源 業績挑戰新高

沈國榮表示，在燃油車回穩、電動車成長的雙引擎帶動下，只要新冠疫情不再惡化，預期和大明年業績有機會突破2018年新高水準，三年內進一步挑戰百億大關。

和大集團近幾年進行水平整合，目前旗下已經擁有包括以傳動系統為主的和大、輪胎的華豐、工具機的高鋒、生醫的慕康，另外結盟鋁輪圈的健信、鈑金的瑞利等，整體營業額規模達到250億元，以下是專訪紀要：

問：和大推動雙首長制的策略與考量為何？

答：全球許多跨國集團或科技大廠都是採取雙首長制，畢竟面對市場競爭激烈，在組織分工的運行下，企業新世代的接班人，已經很難像第一代經營者，能夠隨著企業成長過程，養成經營管理及綜理全局的能力。

此外，企業一旦成長壯大，專業經理人就必須深耕負責的領域，也因此很難找到全能型主管來承擔重責。和大決定採行雙首長制，無非希望展現一加一大於二的綜效。

未來和大的執行長將主導對外，包括營運、銷售、售服，以及客戶與市場的拓展，新產品、新技術的開發等；總經理則是對內，以人事、生產、品管為主，這是為了和大朝百億營運規模，以及未來接班預作準備。

問：和大朝控股化發展的布局與考量為何？

答：和大近幾年透過增加持股模式，陸續將華豐、華豐泰國、健信、瑞利、慕康納入集團版圖，連同原有的和大、高鋒，集團已有七家關係企業。這七家關係企業，橫跨傳動系統、輪胎、鋁輪圈、車殼鈑金，以及工具機、生醫，航空母艦級的汽車零組件製造集團儼然成形。

另外，集團也參與投資製造輪胎的泰豐、鍛造輪圈的巧新等。和大除了燃油車傳動系統之外，在電動車也深耕十幾年，可說是電動車傳動系統領域的先鋒，擁有紮實的基礎。未來透過控股化，可以擴大集團產業版圖與營運規模，除了水平資源整合，面對中心廠，在全球市場也更具競爭力。

問：對燃油車與電動車產業的展望為何？

答：不可否認的，美中貿易戰與新冠疫情的衝擊，讓汽車、汽車零組件及工具機都成為重災區。2018年全球所有車輛的總銷售量為9,500萬輛，2019年為8,400萬輛，今年預估可能連7,000萬輛都有困難，整體衰退25%至30%。

不過，汽車是生活必需品，隨著疫情趨緩，以及特斯拉強勢開工，預期下半年逐月回穩，2021年中可望谷底彈升。以特斯拉為例，去年銷售37萬輛，預估今年可達50萬輛，明年則有倍數成長。

超前部署 衝智能化生產

在電動車逐漸成為時尚，市場接受度越來越高之際，全球各主要車廠也都紛紛投入電動車的開發生產；在此壓力之下，汽車引擎工業勢必受到衝擊，其中涵蓋引擎、水箱、油箱及排氣管等加工製造產業鏈，業界必須要有心理準備。

問：面對汽車產業供應鏈重組與轉變，和大如何提升競爭力？

答：在美中貿易戰與新冠疫情雙重影響下，越來越多廠商將產能由中國大陸轉移到東南亞，隨著當地工作機會的增加，預期未來外勞在台灣可能會逐漸消失，AI智能化生產是必然要走的路。

北半球國家預計2030年停止燃油車，屆時汽車產業少量多樣生產模式，也將轉為大量生產、智慧生產及強化研發，台灣有機會成為電動車零組件供應最重要基地。