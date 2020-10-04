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迎戰百貨週年慶 網購平台博客來搶買氣

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
迎戰百貨週年慶，網購平台博客來搶買氣，「2020百貨週年慶」開跑。業者提供
迎戰百貨週年慶，網購平台博客來搶買氣，「2020百貨週年慶」開跑。業者提供

看好百貨週年慶商機，統一超博客來推出「2020百貨週年慶」，瞄準美妝囤貨、換季、宅家生活三大市場需求，熱門、獨家商品下殺五折起，預計帶動百貨業績成長二成以上。

博客來表示，此次檔期主打專櫃美妝、居家休閒、餐具食器，換季抗敏、3C家電、秋換季食補等類別，以及熱銷品牌，如星巴克、Melvita蜜葳特、德國WMF、鈴木太太等聯手吸金。

根據博客來消費觀察，今年百貨週年慶有三大採購趨勢：美妝囤貨、換季、宅家生活，10月1日開跑的百貨週年慶，特別祭出三大購物提案，讓消費者輕鬆線上採購，免出門一站購足。

博客來美妝館發現，後疫情時代，民眾更注重手部清潔與清潔後保養，帶動護手霜成長約一成，為舒緩長期戴口罩造成的臉部不適，強調「保濕、舒敏」功效的保養品最受消費者關注。

而由於疫情影響，宅在家時間變長，使得國人更重視居家生活品質，像是家居用品、鍋具杯壺限定商品很受消費者青睞，宅家娛樂則以健身運動、桌遊樂高最受歡迎，也都有促銷優惠，搶攻連假娛樂商機。

時序進入秋天隨著氣溫轉涼，博客來也說，即食料理、沖泡飲品買氣增三成，秋冬新款服飾，薄款針織衫也同步熱銷，換季食補、除濕抗敏小家電也是百貨週年慶採買重點。

博客來

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