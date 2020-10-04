工研院兩設計 協助搶循環經濟商機

2020年全球頻創史上高溫紀錄，面對疫情與極端氣候帶來巨大挑戰，如何有效節電的綠能科技，在產品設計之初就導入循環經濟概念技術，蔚為顯學。工研院綠能所偕同漢鐘精機、力菱等十餘家企業，打造出100%台灣製造的「 磁浮軸承冰水機」，省電效率大幅提升；材化所並完成易拆解太陽光電模組循環新設計，回收效益倍增。

冰水機占中央空調總耗電量50%，對用電量影響甚鉅。在經濟部能源局支持下，工研院打造高效率磁浮離心式冰水機，能源效率比國際競爭標竿商品高出10％，為市場同級產品中效率之冠機種。其無油、靜音、低振動、遠端監控、重量輕、體積小的六大優點，全年省電效率提升三至四成。

工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示，過去磁浮離心式壓縮機核心技術掌握於歐洲大廠手中，如今透過成功研製出全球第一款全自主技術單級磁浮離心式壓縮機，未來可望攜手合作廠商，進軍氣候相近的新南向市場，搶攻70億元規模冰水機商機。

工研院新型的「易拆解太陽能模組技術」重新設計導入耐候、熱可塑模組材料，開發易拆解新型模組，並獲得專利。在成功商業化後，可望讓廢棄太陽能板提取高純度銀、矽晶片與玻璃板，廢棄物的含金量翻倍，預計回收資源化效益將可從6億增加為12億元以上，有助產業闖出藍海市場。