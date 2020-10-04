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循環經濟夯 科技、傳產競投入

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹報導

台灣近年來綠色產業發展漸具成效，在國際大廠率先倡議下，全球綠金商機大爆發，循環經濟概念股受矚目，法人預期將成為投資領域聚焦新標的。除了科技大廠如台積電友達、光寶積極投入，傳產中的台泥、亞泥、中鋼及永光等企業也不落人後。

蘋果、Google、微軟、亞馬遜、星巴克、索尼、宜家、惠普、通用汽車等國際大廠齊推綠電，引爆太陽能等再生能源商機。台積電在大客戶蘋果要求下，今年簽下全球最大、長達20年的920MW（百萬瓦）綠電購買合約，並承諾於2050年底前，全球據點將100%使用再生能源，採購項目包括太陽能、風能及其憑證。

此外，台積電堅守環境永續的承諾，從廢棄物妥善處置的線性經濟蛻變為物料永續的循環經濟，與協力廠合作完成首創半導體級的銅物料循環再生，一年可減少1萬噸硫酸銅廢液委外清運量，製成約150公噸再生銅管，回收減廢效益超過9,000萬元。

友達為兌現對龍潭廠周邊里民承諾，研發廢水零排放技術，最終達到製程用水100%全回收目標。也就是讓每日約1.8萬噸用水（相當9.5個標準游泳池用水）全部回到廠內使用，且製程用水零排放，使環境負荷降為零。

友達進一步將此擁有水處理技術的團隊，衍生成立宇沛永續科技以發展循環經濟，現在兩岸已取得訂單。

台泥投入碳捕獲技術開發逾十年，不但建立碳循環經濟模式，所養出的蝦紅素、 紅球藻更發展出健康食材、保養品等，成為碳循環綠經濟的創新價值典範。

永光化學則是發揮創意，縮減廢水中氨氮含量，也善用設備，縮減製程時間與原料用量；堅持以綠色化學生產技術，符合清潔生產目的，有效降低能源使用，減少原物料耗用，並改善汙染負荷的源頭。

台積電 太陽能 友達

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