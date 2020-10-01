快訊

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

共機中秋也來轉 運八反潛機今單機進入我西南空域

台灣之光 我飯店業榮獲設計界奧斯卡Good Design Award

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL榮獲設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award。　圖／DoMo集團提供
由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL榮獲設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award。　圖／DoMo集團提供

台灣之光，由國發基金投資的DOMO旅宿集團旗下新宿DOMOHOTEL榮獲設計界的奧斯卡、世界四大設計獎之一的Good Design Award。

台灣品牌DoMo旅宿集團旗下，東京東新宿DOMO HOTEL是由日本知名建築師伊東豊雄弟子，也是台中歌劇院監造的佐野健太建築師親自操刀，以清水模建築搭配216個網格外牆視覺設計，繼2019年獲得日本SKY DESIGN AWARDS建築設計獎後，今（1）日摘下世界四大設計獎之一的2020 Good Design Award。

世界四大設計獎項之一的Good Design Award，自1957年由日本通商產業省（商業部）以「優良設計商品選定製度（Good Design Selection System，俗稱G Mark制度)」為基礎創辦以來，在這60餘年間一直持續地進行表彰「優良設計」的活動。並在國際設計發展方面也持續地發揮著積極作用。獎項的理念和60多年間構築而成的評審機制獲得了世界各地設計相關人士的認可，也可以稱為設計界的奧斯卡獎。

建築師佐野健太表示，在一個寬9.5米、深7.5米的基地上，設計一個九層樓的RC結構建築，困難度很高，考慮到建築物的成本與初期設計時形狀有如塔樓，因此選擇採用最一般的鋼結構。而前方道路為主要幹道，交通繁忙的街道所產生的噪音和振動是不可以輕忽的環境要素，因此選擇RC牆式鋼性構架。

DOMO HOTEL建築最大亮點為216個網格拼成的外牆，佐野健太表示，在面向主要街道的立面安裝由GRC（玻璃纖維混凝土）製成的遮陽板，作為旅館設施的外觀，能夠減少熱量和噪音的傳導。雖然整個遮陽板看起來像一個網格，但其實是由216個L形單元組成。

佐野健太說，GRC單元有120種尺寸，每個單元都有預先設計間接照明用的燈溝，計算與其光滑的表面所產生的反射，GRC遮陽板還可作為照明燈具，這樣的設計需要精準的計算，難度很高，是獲獎亮點，除了外觀設計，館內空間利用與簡約設計風也受到評審的青睞。

DoMo集團創辦人李奇嶽表示，雖然建築成本比一般飯店足足貴了三倍，但是看到台灣人能在日本東京建立一個屬於台灣品牌的飯店，並獲得世界四大設計大獎的Good Design Award肯定，辛苦付出是非常值得的，DOMO HOTEL已經是東新宿明治大道上的地標建築，華燈初上旅館外牆照明開啟後，常有許多遊客會駐足拍照，疫情期間為了節約開銷關閉照明，意外接到新宿區觀光主管機關的關心電話，並主動表示可以給予電費的補助希望能持續點亮照明，此次獲獎也特別感謝交通部觀光局長年的輔導以及行政院國發基金的支持。

奧斯卡 觀光

延伸閱讀

旅宿業台灣之光 東京DOMO HOTEL奪世界設計獎

迪士尼「獅子王」續篇 奧斯卡名導打造非洲版「教父2」

歐陽娜娜唱「我的祖國」挨轟　趙少康力挺「台灣之光」

許光漢有望進軍國際！「陽光普照」代表台灣角逐奧斯卡

相關新聞

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

本來位於台北市忠孝東路四段40年老字號浙江菜餐廳永福樓，去年2月24日因不敵租金壓力，宣告歇業，讓不少美食家、饕客大嘆可...

台電明在台南舉辦節電音樂趴 聯手玖壹壹嗨翻府城

中秋連價何處去？來台電節電音樂趴chill一下。台電今年節電活動延續「我節電、我驕傲」主題，陸續舉辦多項系列活動，包括小...

新光三越熟客系統成周慶利器 專業攝影文字助櫃姐上架

新光三越新副董事長兼總經理吳昕陽在新光三越歷練27年，他不諱言，受疫情影響，今年經營較為辛苦，但持續思考對應方式。為因應...

新光三越南西店周年慶開打 新董座、副董首次公開亮相

百貨龍頭新光三越被喻為「周年慶風向球」的南西店，周慶今（1）日正式開打。新任董座村上英之、副董吳昕陽、新光三越集團業務本...

新光三越周年慶破天荒兩董助陣 吳昕陽、村上英之穩軍心

新光三越周年慶首日選在中秋連假首日展開，加上天公作美、陽光普照，百貨景氣指標店新光三越台北南西店開店前門口已聚集大量人潮...

特斯拉Q3銷售創高 掛牌數逾1,850輛

特斯拉（Tesla） 昨（30）日宣布，截至昨天，台灣今年第3季總掛牌數預計已突破1,850輛，超越第1季的1,714輛...

賓士 9月交車攀峰

豪華進口車出現報復性買氣，賓士9月掛牌數有機會突破3,300輛，超越2019年1月創下的3,140輛單月最高紀錄，穩坐豪...

台大創創 結盟美創業加速器

台大創意創業中心（TEC）昨（30）日與美國知名創業加速器Techstars舉辦新創與企業創新論壇高峰會，聯手找出企業與...

寒舍艾麗 變身防疫旅館

台北市以觀光及商務客為主的飯店，依舊無法走出疫情大海嘯衝擊，寒舍集團旗下艾麗酒店將投入防疫旅館，該公司昨（30）日證實，...

華創車電總座 裘民輝出任

裕隆（2201）昨（30）日公告子公司華創車電總經理換人，原總經理黃振宏退休由裘民輝接任，在裕隆集團即將與鴻海集團合作的...

董事會通過人事案 鄭貞茂今接陽明董座

陽明（2609）昨（30）日董事會正式通過行政院國家發展基金管理會副主委鄭貞茂接任董事長案，鄭將於今日（10月1日）正式...

業務最前線／寫一封有溫度的開發信

雖然各種通訊軟體不斷推陳出新，淘汰許多舊的溝通方式（例如傳真機），不過「電子郵件」仍然扮演舉足輕重的角色。尤其是B2B市...

熱門新聞

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

震撼！DRAM教父高啟全傳今起離開紫光集團

手機門號跨行轉帳 開通了

美光看淡記憶體 台廠有壓

央行護出口 台幣變最弱亞幣

成屋轉單 依交易全額課稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。