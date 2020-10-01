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防疫旅館住房率好棒棒 成疫情中另類選擇

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

疫情衝擊下台北市的商務型旅館業績依舊慘淡，許多當初痛苦決定轉型成為防疫旅館的業者，反而在疫情衝擊下住房率相對穩定。許多過去以觀光客為主的星級飯店或是商務飯店，平日住房率僅有二至三成窘境，轉型成為防疫飯店的業者平均住房率則維持在七至八成，這樣好成績讓不少業者開始忍痛跟進。

雖然有國旅補助專案，台北市以觀光及商務客為主的飯店，在國內依舊邊境管制的情況下，還無法走出疫情大海嘯衝擊。北台灣投入房疫旅館的住房率都有七至八成，在許多仍因為硬體設施無法轉型成為防疫飯店的業者眼中，只有四個字形容「超級羨慕」。

瀚寓酒店是國內第三家投入防疫旅館的業者，其實3月瀚寓酒店董事長馬維欣的決定，也另市場驚訝--是怎麼樣的心情轉折，願意把斥資近70億元，原來房價一晚是五位數起跳的高檔酒店，在正式開幕前投入「防疫旅館」。

其中，當時瀚寓酒店董事長馬維欣也曾經提及，做防疫旅館是此生最困難的決定，面臨的問題不是想不想做，而是該不該做的難題，最終選擇打破飯店常規，為海外回來必須住進防疫旅館的客人打造一個像家一樣溫馨短期居住地方，訂房率到目前為止，還是居高不下。

國內知名的高檔飯店轉型為防疫旅館還有知名的S Hotel、晶華體系的捷絲旅台北林森館、福泰飯店旗下-桔子商旅台北四家店；中秋節前夕，寒舍集團旗下的寒舍艾麗酒店也宣布，準備申請投入防疫旅館，為保證消費者權益不被影響，自10月18日起不再接受訂房申請。

福泰飯店集團董事長廖炳燿也指出，到現在全球疫情還在延燒，各國的邊境管制依舊，飯店業期待的復甦朝期又要延後，在最艱困的環境中，對於要不要開放旗下品牌飯店為防疫旅館也是天人交戰，還好父親(廖東漢)大力支持，福泰旗下的福泰桔子商旅台北四家店在4月就申請成為防疫旅館，到目前為止，住房率一直維持七成以上，減緩了這波疫情所造成的衝擊。

疫情 住房率

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