新光三越南西店周年慶開打 新董座、副董首次公開亮相

百貨龍頭新光三越被喻為「周年慶風向球」的南西店，周慶今（1）日正式開打。新任董座村上英之、副董吳昕陽、新光三越集團業務本部長吳昕昌率一級主管出席，這也是新光三越史上首次周慶，董座和副董一同亮相。

此外，吳昕陽指出，全力衝刺第4季，周慶出來結果必定令人滿意，第4季目標300億元若達成，今年業績挑戰800億元，「若能追平去年（807億元），就是very wonderful（非常棒）」；今年初發展的熟客系統，是周慶最大利器，更是明年成長主要動能之一。

新光三越新董座人選日前揭曉，日商三越伊勢丹集團代表村上英之擔任董事長，吳昕陽則接任副董兼總經理；由於南西店為周年慶指標，今日開打，村上英之、吳昕陽、吳昕昌首度攜手公開亮相，也可見其重視程度。

新光三越南西店周慶今一早就湧入千人排隊，今估將湧入十萬人，吳昕陽說，原先怕疫情影響業績，「看到人潮就比較安心」，也看好團隊的執行力，讓周慶業績一定能達成。

他也提到，三年前持續改裝，今年改裝幅度小，就將部分資源投入數位，今年年初開始部署，發生疫情更加快投入速度，除了升級APP之外，2月底3月初推出百貨獨創「熟客系統」，即提前半年推出，不斷練兵，7月僅上架300至500個商品，如今系統每日上架超過1萬個；去年新光三越周慶數位營收貢獻約1%，今年有望飆漲五倍，達到5%。

新光三越熟客系統推出至今半年，業績急速成長，所有員工對熟客系統操作愈來愈熟練。吳昕陽說，若客人有需求，系統可推薦客人量身訂製的商品，如今已到周年慶，希望是「收割的時刻」，明年也將是幫助新光三越業績成長的一大利器，不光是櫃哥櫃姐使用，全台新光三越2.5萬位員工，都能成為Top sales（頂尖銷售員）。

吳昕陽自己也運用熟客系統購買LG的可消毒可除濕的智慧電子衣櫥，甚至將此商品運用系統推薦給朋友，推廣自家系統不遺餘力。