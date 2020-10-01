快訊

國台辦「海峽中線不存在」 馬英九說了這句話

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出有民眾在臉書以圖文炫耀因朋友在全聯工作，私下幫他留一盒中衛口罩，讓他免去排隊之苦，並附上發票和盒裝中衛口罩照片。貼文一出立刻引爆爭議，不少網友回覆，難怪每次去店員都說沒有進貨，原來是員工買走和留貨，也有網友說，終於知道排隊都是沒用，重點是要在全聯有朋友。

網友質疑，全聯員工把貨私藏、留貨，下班後再以消費者身份買走，全聯應抵制員工自肥行為，對排隊的消費大眾太不公平。如果要給員工認購，就不用特地打廣告說有銷售中衛口罩，浪費大眾排隊時間。也有網友說，全聯如果想給員工就自行認購好了，但若是銷售通路的角色，就應該講究公平性。

另有網友打趣說，全聯的「請支援收銀應該改為請支援內線」、「誠徵各大賣中衛口罩的賣場員工當好朋友，我絕對不會炫耀出賣你」、「終於知道排隊沒有用，是要有在對的地方上班的朋友」。

但也有網友說，「員工優先購買的特權在各零售業都存在，不是只有全聯」。

還有不少網友湧進中衛的臉書頁面，留言全聯員工自肥，讓消費者都買不到，請勿再把通路給全聯。

對此事件，全聯回應，此個案僅為員工個人行為，後續會再加強宣導管理，避免再次發生。

全聯 口罩 認購

延伸閱讀

全聯出現高CP值好物「情人的眼淚」老饕曝加雞蛋最美味

口罩國家隊又出包 委託地下工廠增產

男逛全聯在貨架上發現中衛隱藏版口罩 結帳時讓他超失望

全聯最強「中秋限定甜點」內行人曝：一年只出一次

相關新聞

特斯拉Q3銷售創高 掛牌數逾1,850輛

特斯拉（Tesla） 昨（30）日宣布，截至昨天，台灣今年第3季總掛牌數預計已突破1,850輛，超越第1季的1,714輛...

賓士 9月交車攀峰

豪華進口車出現報復性買氣，賓士9月掛牌數有機會突破3,300輛，超越2019年1月創下的3,140輛單月最高紀錄，穩坐豪...

台大創創 結盟美創業加速器

台大創意創業中心（TEC）昨（30）日與美國知名創業加速器Techstars舉辦新創與企業創新論壇高峰會，聯手找出企業與...

寒舍艾麗 變身防疫旅館

台北市以觀光及商務客為主的飯店，依舊無法走出疫情大海嘯衝擊，寒舍集團旗下艾麗酒店將投入防疫旅館，該公司昨（30）日證實，...

華創車電總座 裘民輝出任

裕隆（2201）昨（30）日公告子公司華創車電總經理換人，原總經理黃振宏退休由裘民輝接任，在裕隆集團即將與鴻海集團合作的...

董事會通過人事案 鄭貞茂今接陽明董座

陽明（2609）昨（30）日董事會正式通過行政院國家發展基金管理會副主委鄭貞茂接任董事長案，鄭將於今日（10月1日）正式...

業務最前線／寫一封有溫度的開發信

雖然各種通訊軟體不斷推陳出新，淘汰許多舊的溝通方式（例如傳真機），不過「電子郵件」仍然扮演舉足輕重的角色。尤其是B2B市...

瑪格麗特談品牌／品牌美學 打造優質消費體驗

「老師，要建立品牌，美學的角色很重要嗎？會不會花很多錢？可是又不知道如何回收…」演講時，一名學生舉手問我，我覺得這個問題...

名人書房／鍾國松追求零錯誤 搶當贏家

機構件大廠Jpp-KY經寶精密董事長鍾國松，趁著新冠肺炎疫情期間，將原本省下的出差時間拿來閱讀。在偶然之間選到由邱強博士...

連鎖效應／數位深化 三招出擊

商業服務業不僅是買賣業，也不只是通路業，而是收集顧客消費數據、購買里程、喜愛偏好的顧客數據應用產業。

不願成為討論焦點 高鐵董座宣布「不領董事會出席費」

出席董事會領取出席費，受到媒體批評的台灣高鐵公司（2633）董事長江耀宗，發出聲明表示不再領取「董事出席費」，希望各界將...

高鐵董座江耀宗：不再支領董事出席費

高鐵董事長江耀宗致函董事會，自即日起不再支領高鐵董事會及公司治理暨提名委員會之出席費。

熱門新聞

為何很少人推薦新鮮人進中華電信？ 網曝2主因：去台積比較好

震撼！DRAM教父高啟全傳今起離開紫光集團

台灣年總工時排全球主要國家第4 亞洲僅次新加坡

手機門號跨行轉帳 開通了

美光看淡記憶體 台廠有壓

夏普併購NEC旗下顯示器事業 公平會准了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。