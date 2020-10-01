中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出有民眾在臉書以圖文炫耀因朋友在全聯工作，私下幫他留一盒中衛口罩，讓他免去排隊之苦，並附上發票和盒裝中衛口罩照片。貼文一出立刻引爆爭議，不少網友回覆，難怪每次去店員都說沒有進貨，原來是員工買走和留貨，也有網友說，終於知道排隊都是沒用，重點是要在全聯有朋友。

網友質疑，全聯員工把貨私藏、留貨，下班後再以消費者身份買走，全聯應抵制員工自肥行為，對排隊的消費大眾太不公平。如果要給員工認購，就不用特地打廣告說有銷售中衛口罩，浪費大眾排隊時間。也有網友說，全聯如果想給員工就自行認購好了，但若是銷售通路的角色，就應該講究公平性。

另有網友打趣說，全聯的「請支援收銀應該改為請支援內線」、「誠徵各大賣中衛口罩的賣場員工當好朋友，我絕對不會炫耀出賣你」、「終於知道排隊沒有用，是要有在對的地方上班的朋友」。

但也有網友說，「員工優先購買的特權在各零售業都存在，不是只有全聯」。

還有不少網友湧進中衛的臉書頁面，留言全聯員工自肥，讓消費者都買不到，請勿再把通路給全聯。

對此事件，全聯回應，此個案僅為員工個人行為，後續會再加強宣導管理，避免再次發生。