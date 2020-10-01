華創車電總座 裘民輝出任

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）昨（30）日公告子公司華創車電總經理換人，原總經理黃振宏退休由裘民輝接任，在裕隆集團即將與鴻海集團合作的前夕，裕隆已完成相關前置作業，並即將啟動與鴻海集團在電動車與相關車聯網事業的發展。

9月初裕隆子公司華創車電臨時股東會通過以資產作價模式，華創將以總價值76.32億元的車型技術資產及模具，投資華創與鴻海新設的合資公司鴻華先進公司，預計今年底前完成合資公司的設立。

裕隆集團在3月6日與鴻海簽定合作備忘錄之後，至今已完成相關的財務與前置作業，後續只待鴻海集團注資新公司，共同成立鴻華先進公司，後續即可召開新公司的籌備會議，展開雙方的合作行動。

裕隆汽車於8月以直接及間接方式對華創車電增資，分別由裕隆汽車直接對華創車電現金增資56.24億，以及以不動產作價方式出資18.5億，合計共對華創車電增資74.74億外，另透過子公司納智捷汽車對華創車電以資產包括車型技術資產與模具作價方式增資52.27億。

裕隆集團 鴻海

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