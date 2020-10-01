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寒舍艾麗 變身防疫旅館

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導
寒舍艾麗酒店將投入防疫旅館。寒舍集團／提供
寒舍艾麗酒店將投入防疫旅館。寒舍集團／提供

台北市以觀光及商務客為主的飯店，依舊無法走出疫情大海嘯衝擊，寒舍集團旗下艾麗酒店將投入防疫旅館，該公司昨（30）日證實，已向台北市政府遞件申請，為保證消費者權益不受影響，自10月18日起不再接受訂房。

寒舍成立於2000年，以經營國際觀光旅館及餐飲服務為主，是全球首創、第一家將當代藝術策展概念導入酒店空間的業者，現今旗下擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及轉投資事業寒舍艾麗酒店。

寒舍集團持有寒舍艾麗25%股權，艾麗飯店地點坐落在年輕人最喜歡聚集的信義計畫區，艾麗也致力搶攻年輕客層，這屬於集團的自創品牌，在這波疫情下，才能快速決定投入申請防疫旅館。

今年以來受到疫情衝擊，寒舍集團2020年第2季合併營收為4.58億元新低，季減37%、年減57%；雖然有業外挹注，還是無法彌補營收急降的衝擊，稅後虧損7,752萬元、每股虧損0.7元；上半年稅後虧損2.71億元、每股虧損2.44元。

雖然5月在國內疫情開始解封及振興三倍券政策推動下，餐飲業績開始回溫，假日訂席一位難求；然而，住房部分還是受到境管制衝擊，寒舍艾麗酒店長期以國際旅客為主，為搶攻國旅商機，也推出超優惠的各種專案，近期推出艾麗「饗玩」住房專案，只要3,999元起，然而平日住房率還是偏低。

寒舍 疫情

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