忠泰明日選品MOT SELECT進駐設計綠洲台中草悟商圈

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
這家新店規劃設計新五感體驗，要傾聽城市喧囂中的寧靜，並精選世界各國及台灣在地設計品牌，期望成為台中的Design Hub(設計中心)。記者宋健生/攝影
這家新店規劃設計新五感體驗，要傾聽城市喧囂中的寧靜，並精選世界各國及台灣在地設計品牌，期望成為台中的Design Hub(設計中心)。記者宋健生/攝影

看好台中設計名品消費市場潛力，忠泰集團今（30）日宣布，旗下忠泰生活開發的「明日選品MOT SELECT」正式進駐台中草悟道商圈，將打造全台最大、最齊全的選品旗艦店，同時催生台中的設計綠洲。

忠泰生活開發選品事業群總監高鄭欽表示，這家新店規劃設計新五感體驗，要傾聽城市喧囂中的寧靜，並精選世界各國及台灣在地設計品牌，期望成為台中的Design Hub（設計中心）。

明日選品草悟道旗艦店更邀請世界冠軍咖啡師王策手沖精品咖啡品牌「VWI by CHADWANG」以嶄新店型亮相，標榜在精緻設計空間裡，成就更具魅力的品飲氛圍。

高鄭欽強調，一個充滿設計、家具、生活用品的舒適環境，讓人輕鬆休息沉澱、充電設計能量的中繼站，同時也是個人品味的展現、與同好互動的交流會所。這種美好生活型態，一直是明日選品MOT SELECT想傳遞的理念。

明日選品中有藏家必收的經典設計，如Apple總部御用的兩張座椅，瑞士家具設計品牌Vitra辦公椅系列-Pacific Chair太平洋辦公椅，以及最講究木工、注重細節的日本家具品牌Maruni-Hiroshima High廣島扶手椅等。

而珍貴的夢幻逸品則有Vitra–Eames Plywood Elephant限量藏家版，將40年代Charles & Ray Eames的經典木質大象設計重現，Cappellini-Thinking Man's Chair思考者休閒椅，此為2014年展出全球限量99張古銅色經典復刻版中的其中之一。

店內除有熱門品牌Vitra、Magis、Tom Dixon、Maruni、Artek等選品，也有北歐櫥窗店中店精選，如丹麥皇室國寶品牌Georg Jensen、強調與環境共生的簡約多功能性品牌Mater等，喜愛北歐風格的民眾不可錯過。

活躍於國外設計展，並大受好評的台中在地品牌NakNak、2016年被全球流行趨勢指標WGSN評選為最值得注目的台灣文具品牌之一的no.30，以及結合傳統工藝與雅緻生活方式的YStudio物外設計等，則讓本地品牌設計軟實力擁有全新舞台。

高鄭欽表示，明日選品結合文創、藝術及設計的氣息，儼然化身為台中設計綠洲。

而在店裝設計上，精心規劃和一旁的草悟道及台中市中心最大綠地-國立自然科學博物館植物園，相映成最具風格的設計森林，蓄積城市設計能量中繼站，預期將成為設計迷匯流之處，也視為未來展店的標準。

他說，明日選品也有專業空間規劃團隊，從大型家具到小型家飾的配置，為消費者專屬打造最與眾不同的舒適空間。未來每月也將定期與在地設計師、建築師，和喜愛設計的民眾交流同樂，打造出台中設計界的重要樞紐。

忠泰生活開發「明日選品MOT SELECT」正式進駐台中草悟道商圈，將打造全台最大、最齊全的選品旗艦店，同時催生台中的設計綠洲。記者宋健生/攝影
忠泰生活開發「明日選品MOT SELECT」正式進駐台中草悟道商圈，將打造全台最大、最齊全的選品旗艦店，同時催生台中的設計綠洲。記者宋健生/攝影

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