MUJI無印良品全台最大概念店進駐台中金典綠園道商場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
無印良品台中金典概念店開幕典禮，由台灣無印良品總經理梁益嘉(左三)與日華金典國際酒店董事長暨太子建設總經理謝明汎(右三)等人主持。記者宋健生/攝影
無印良品台中金典概念店開幕典禮，由台灣無印良品總經理梁益嘉(左三)與日華金典國際酒店董事長暨太子建設總經理謝明汎(右三)等人主持。記者宋健生/攝影

全台第一間「好感生活」提案式概念店的MUJI無印良品「金典概念店」，今(30)日正式進駐金典綠園道商場2樓，這也是無印良品全台第54店、且為營業面積最大的旗艦店。

MUJI無印良品營業部長吳瑜芬表示，「金典概念店」跳脫以往的銷售模式，著重體驗服務與在地化商品開發。目前，無印良品在全台擁有APP、LINE、FB等共500萬名會員。

同時為因應居家生活逐漸受到顧客重視，金典概念店打造全台首間由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」設計的居家生活空間。除使用獨家自日本進口的五金器具外，也將呈現如何運用可變性的收納，讓家能與家人一同成長、蛻變。

今天的開幕典禮，由台灣無印良品總經理梁益嘉與勤美集團行政執行副總經理麥聖偉、日華金典國際酒店董事長暨太子建設總經理謝明汎等人主持。

吳瑜芬指出，無印良品台中金典概念店總計486坪，圍繞「連結、循環、好感生活」三大主軸發展的金典概念店，不僅是販售商品的場所，更是傳遞風土民情與交流情感的所在。

為慶祝MUJI無印良品金典概念店開幕，即日起至10月11日止，單筆消費滿1,000元，即贈送100元商品抵用券1張。同期間，單筆消費滿1,500元再送「家」造型多功能杯墊乙個。

無印良品為滿足顧客期待，並提供親臨實境的參觀體驗，特別在金典概念店規劃全台唯一的33坪空間，由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」團隊設計，完整呈現MUJI無印良品的生活風格。

在設計裝潢上，強調不受系統收納櫃的定位限制，可視家庭成員與生活習慣調整動線與家具位置，讓隔間自由改變，打造與家人一同成長的生活空間。

「MUJI RENOVATION空間改造企劃」也加入一般門市皆無販售、由日本獨家進口的五金道具及建材板，邀請喜歡無印良品的消費者一同感受好感居家生活，也實踐對居家改造的多變性。

吳瑜芬說，處於後疫情時代，無印良品認為，無論科技如何進步，生活再多便利，無印良品仍希望連結的是，人與人交流的溫度與傳遞在地的生活文化。

因此，金典概念店特別攜手勤美集團，共同策劃未來的「Open MUJI」活動，以貼近生活的料理、食材、時節與節慶作為發想，希望未來在店鋪內就能串連各方，共同悉心觀察生活並維繫人與人之間的情感。

開幕第一個月，為呼應金典綠園道商場極富盛名的「第六市場」，Open MUJI除了邀請顧客共享「從產地到餐桌」的台灣農產、手作體驗及講座課程，再設置「無選別蔬果專區」。

無印良品希望藉此，讓顧客能以認同的價格自由選購外型不佳，卻仍兼具美味及營養的各式蔬果，希望與消費者一同珍惜食材，減少浪費，進而創造新的價值循環。

在設計裝潢上，強調不受系統收納櫃的定位限制，可視家庭成員與生活習慣調整動線與家具位置，讓隔間自由改變。記者宋健生/攝影
在設計裝潢上，強調不受系統收納櫃的定位限制，可視家庭成員與生活習慣調整動線與家具位置，讓隔間自由改變。記者宋健生/攝影
全台第一間「好感生活」提案式概念店的MUJI無印良品「金典概念店」，今日正式進駐金典綠園道商場2樓。記者宋健生/攝影
全台第一間「好感生活」提案式概念店的MUJI無印良品「金典概念店」，今日正式進駐金典綠園道商場2樓。記者宋健生/攝影
因應居家生活逐漸受到顧客重視，金典概念店打造全台首間由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」設計的居家生活空間。記者宋健生/攝影
因應居家生活逐漸受到顧客重視，金典概念店打造全台首間由「MUJI RENOVATION空間改造企劃」設計的居家生活空間。記者宋健生/攝影

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