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不只賣童裝！淘帝預計將投入口罩和防護衣業務

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
淘帝童裝產品。淘帝／提供
淘帝童裝產品。淘帝／提供

中國大陸童裝品牌淘帝（2929）30日有兩大公告，一是福州新設子公司，將進行醫療用品業務，據悉，公司是為了因應疫情所需，有可能會是口罩和防護衣事業；二是將於台灣進行童裝銷售業務，將於台設子公司。

淘帝30日股價收34.2元，上漲0.4元。

淘帝代子公司淘帝兒童服飾有限公司公告，董事會決議通過於福州新設子公司。淘帝表示，集團將於福州進行醫療用品業務，透過子公司淘帝兒童服飾有限公司於福州設立子公司，後續子公司之設立及營業項目登記等程序，擬授權董事會決行。據悉，因為全球疫情嚴峻，看好防疫商機，淘帝將會投入口罩和防護衣事業。

另外，淘帝也公告，公司董事會決議通過設立台灣子公司，將於台灣進行童裝銷售業務，之後將同時撤銷英屬開曼群島商淘帝國際控股有限公司在台辦事處。淘帝主管表示，第一階段會先以快閃店形式呈現，預計最快在今年11月啟動，會先在台北試水溫，累積台灣忠實客戶：第二階段將會正式開店，不過開店時間尚不確定。

淘帝今年營運重心針對旗下TOPBI品牌線下門市採取「固本培元」，以門市坪效、品牌宣傳效益陸續調整旗下門市結構，今年第3季已進入門市調整尾聲，第4季有望隨著整體消費動能回升，並整合線上與線下行銷推廣，以期增加門市來客數，有助於帶動門市坪效表現。

疫情 口罩

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