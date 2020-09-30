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阿里巴巴國際站分析 疫情帶動全球運動消費大增

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

運動風氣漸盛，疫情更讓民眾居家或戶外都開始有運動習慣。阿里巴巴國際站最新發布的運動與戶外休閒零售市場報告，受惠買家搜尋需求旺盛，全球運動戶外行業的數據均有出色表現，各項數據年增幅均優於整體行業，其中，第1季日均詢盤量年增幅達82%，累計平台交易金額（GMV）成長則高達2.12倍。

戶外活動逐漸成為現代人娛樂、休閒與提升生活品質的新生活方式，在歐美國家受到熱烈追捧，年輕人青睞健身、騎腳踏車、跑步、登山、馬拉松、露營、划船、衝浪等戶外活動，做為周末娛樂或短程旅遊的選項。

阿里巴巴國際站運動與戶外休閒零售市場報告預估，全球運動市場潛力巨大，今年運動與戶外休閒零售市場可望達到845億美元（約合新台幣2.48兆元），以年複合成長率6.8%計算，2024年將達到1,098億美元（約合新台幣3.23兆元），用戶滲透率也將從2020年的12.4%，提升至2024年的19.1%。

全球氣溫迭創新高紀錄，全球民眾紛紛投入游泳潛水等水上活動消暑。阿里巴巴國際站統計，游泳潛水周邊商品的日均詢盤量年增226.5%，累計GMV年增率更來到6.4倍，以潛水氣瓶最為熱銷。從買家來源結構分析，以美國佔比18%最多，義大利、墨西哥緊追在後。

值得一提的是，受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少前往公共游泳池的頻率，庭院泳池意外熱銷，特別是可充氣款式，成為阿里巴巴國際站上爆品之一。

防疫期間，許多人為了避免群聚，棄健身房而選擇居家運動。在居家健身行業部分，健身器材與用品累計GMV年增率達373.1%，支付買家數增加逾4倍，其中以瑜珈墊、跑步機、跳繩、阻力帶與啞鈴等商品最為熱門。

至於想出門透透氣的民眾，亞洲人多半選擇空氣流通的露營，歐美人則選擇騎自行車。阿里巴巴國際站數據顯示，過去1年來，露營登山品類流量增速相對較高，累計GMV年增率約188%，支付買家數也有83.8%的成長，未來將走向家庭式或汽車式的露營，以及有專人經營管理營地的露營趨勢。

阿里巴巴國際站指出，隨著各國政府倡議綠色環保，並陸續推出購車補貼政策，使得歐美自行車需求暴增、一車難求，部分自行車廠商訂單甚至排到1個月以後，俄羅斯5月份銷量竟高達前一年度的60倍。頭盔、剎車燈、夜光輪胎等周邊產品也成為潮流趨勢新品。

阿里巴巴

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