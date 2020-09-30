培育烘焙菁英 德麥攜手景文科技大學進行產學合作

為了培育人才，全台最大烘焙原料進口商德麥（1264）於28日，由德麥總座吳文欽率領高階主管，與景文科技大學進行雙方產學合作簽約儀式。

吳文欽表示，他從最基層的送貨、倉管、業務開始做起，經歷了烘焙市場上許多的變化；而景文科技大學設立專門烘焙研發培訓中心及調飲專業教室等人才培育基地，培育出許多實務型優秀人才，能夠和學校進行產學合作，是德麥的機會，因為烘焙業界人才愈多，行業就愈活絡，透過未來合作，期許學生得以學習並保有一技之長，也讓烘焙業變得更好。

吳文欽提到，德麥現階段也正調整經營，再增加一些企業責任，對培育烘焙人才方面，有提供容納百人的烘焙教室，每個月舉辦講習會，未來也要與學校進行產學合作專案與規劃交流，共同展望未來。

德麥食品成立於1989年，為全台最大烘焙原料進口商，於2015年正式掛牌上櫃。公司主要銷售麵包、西點、中式點心和巧克力等相關原物料，近來更朝向餐飲領域發展，販售橄欖油、義大利麵、飲品、及咖啡等西餐原物料品項。

德麥食品分別於台北、台中及高雄均有設立容納百人的全方位烘焙教室，時常以領先市場的技術、極具市場競爭力的產品與價格，創新研發、開課講習，也不定期邀請國際名師，來台指導授藝，以及每月發行的烘焙新訊，肩負著引領烘焙業的責任。