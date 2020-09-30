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第七屆都更高峰論壇將登場 10月17日在中油大樓舉辦

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

由社團法人中華都市更新全國總會主辦的「都更菁英博覽會暨第七屆高峰論壇」，今年將於10月17日在中油大樓舉行，並首度與台北市政府聯合主辦、擴大為全天博覽會。

這次高峰論壇除了內政部政務次長花敬群將出席外，內政部營建組都市更新組簡任技正林佑璘、臺北市政府都市發展局副局長方定安、臺灣中小企業銀行創新金融專案辦公室顧問陳銅溪、國家住宅及都市更新中心執行長張溫德等，產、官、學界知名人士齊聚一堂，研討提升「都更前瞻」實務。

中華都更全國總會從民國103年起，舉辦第一場全國性都更高峰論壇，持續結合「民、學、官、產」時事議題，發揮綜效協助推動台灣的都更事宜。

主題從103年「都更已死」、104年「都更贏家」、105年「安家固園」、106年「都更經濟」、107年「都更再生」、「都更動力」，到今年的「都更前瞻」高峰論壇，都為全國民眾謀求都更危老的最大福祉，讓民眾能住得安全、住得安心，也讓城市風貌更加美麗。

此次論壇內容多元，包括內政部營建組都市更新組簡任技正林佑璘，將主講「落實並加速都更危老重建之思維方式」，帶來最新「都市更新條例」法規宣導，獎勵明確化，看得到也吃得到，稅賦優惠多，呈現政府推動都更、危老重建的高度決心和魄力。

臺北市政府都市發展局副局長方定安，則針對「提升都更危老效能展現都市風貌」主講，由於都更不易，但市府有心，將所有過程公開透明，讓所有都更戶都明白自己可以獲得公平公正的保障，以順利提升都更危老效能，展現都市風貌。

都更資深前輩、臺灣中小企業銀行創新金融專案辦公室顧問陳銅溪主講「金融擴大參與都更及危老超前部屬」，無論老厝或新宅，「安全」是居住最基本要求，政策放寬，鬆綁銀行法72-2條，更能引動資金活水，提高都更融資誘因，使得都更危老超前佈署，同時讓都更多元化，價值一次到位。

國家住宅及都市更新中心執行長張溫德則主講「都更前瞻思考──銀色浪潮下的地區再發展」，表示2025年臺灣社會即將步入超高齡化，都更將融入高齡者課題，思考不同開發及營運管理模式，藉以提供兼顧友善、融合及適老的居住空間，實現居住正義的目標。

都更 都市更新 臺灣中小企業銀行

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