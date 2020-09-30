電動車超熱！特斯拉Q3在台掛牌創新高 單季突破1,850台
Tesla 今（30）日宣布，特斯拉再度刷新台灣電動車單季掛牌紀錄。截至今日，今年第3季總掛牌數預計突破 1,850 輛，超越第1季1,714輛紀錄。
Tesla表示， 為滿足台灣快速成長的車主充電需求，也公布今年第4季即將開放三座超級充電站，分別為宜蘭市「宜蘭女中路超級充電站」，以及位於新竹市「大潤發湳雅店」與桃園市「大潤發平鎮店」的新站點，將使全台超級充電站達到 25 座。
此外，Tesla 也邀請車主於台灣 LINE 帳號填寫問卷，分享自身充電習慣並一同推薦未來超級充電生活圈想法。
Tesla 將於近期公布 2021 年台灣超級充電網絡計畫，持續對北、中、南以及東部所有電動車車主的充電生活有最領先與全面的建置，一同加速全球轉向永續能源的發展。
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