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疫情衝擊經濟 9成上班族目標「保住工作」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，許多人在疫情爆發後除了擔憂自己及家人的健康外，最擔心的還有他們的工作。根據萬寶華今（30）日公布的相關數據發現，十分之九的僱員表示，能保住工作即是首要目標，然而對重返職場一事，則受性別和職業階段影響，各有不同感受。

萬寶華台灣人力派遣暨解決方案事業總經理葉朝蒂表示，由調查數據中觀察到世界各地的僱員對重返職場的感受是隨世代、性別、階段角色而異，整體分析，員工期望能保有工作彈性以追求工作與生活平衡、希望他們的健康能獲得關心以及獲得就業保障；而那些能優先考慮員工情緒健康和工作彈性、及能充份展示在挑戰時期中如何應變的企業，將能吸引和留住最佳人才，使員工展現自信、擁有健康和提高生產力。

萬寶華指出，這份研究調查8個國家8000多名僱員，調查顯示Z世代員工對於回到工作場所發展自己的事業和社交正面看待 (51%)，千禧世代員工則不看好重返職場 (38%)。至於X 世代員工的價值觀是重返職場後全力以赴，回到家中仍肩負照護家庭之責；而嬰兒潮世代員工則選擇與同儕社交和合作 (34%) 作為重返職場的主要原因。

至於在性別差異部分，調查則顯示，幾乎一半的男性（46%）對重返職場持正面態度，但只有三分之一的女性（35%）有相同感受；女性反映重返職場讓她們感到擔憂或緊張。此外，無論男女皆票選便利性是在家工作的最大優點，其它好處為無需通勤及工作具彈性。

此外，針對在職父母，調查顯示，有孩子的男性將有時間與家人在一起視為遠距工作的最大好處， 而女性對重返職場工作感到擔憂，特別是孩童年齡越小，擔憂指數越高，0~5歲為61%，6~17歲為53%，18歲以上為50%。

職場 萬寶華

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