遠航債權 北市精華地拍賣底價12.46億元將於10月21日首拍

遠航掏空案在金融圈掀起滔天巨浪，握有20.5億元遠航債權的合庫銀行為最大苦主；外界質疑，遠航拿淡水爛尾樓向合庫「詐貸」，實際上遠航提供的擔保品，除淡水小坪頂105戶房地外，還有台南、高雄、台北市土地，內部推估，處分擔保品後應能收回20.5億元債權。

合庫銀行董事長雷仲達29日指出，遠航擔保品有五處位於台北市精華地段，法院將於10月21日進行拍賣，首度拍賣底價為12.46億元。

據悉，目前有多組買家向合庫銀表示標購興趣，內部估計，即使首拍未能順利拍出，再舉行二拍，底價打了八折後，至少也能回收近10億元的債權，占遠航總債權一半。

另外，合庫在8月順利拍出高雄、台南兩地的擔保品，其中高雄擔保品，估價9,700萬元，拍出價格9,462萬元，台南擔保品估價1,200萬元，實際拍出價格2,168萬元，兩處合計，合庫可回收1.05億元的債權。

最後是新北市淡水小坪頂的105筆房地，目前法院正在進行鑑價，合庫當初鑑價為20億元。

外界曾質疑，遠航拿淡水「爛尾樓」向合庫詐貸，質疑合庫的授信過程有問題，合庫強調遠航授信案有十足擔保，淡水小坪頂105戶住宅外還有一塊土地，再加上台南、高雄，以及北市五處精華地區土地，市值遠超過合庫貸放金額。

目前合庫銀對遠航的債權餘額為20.5億元，且不包含過去已入帳的利息2億多，合庫內部沙盤推演，擔保品全數拍出後，銀行應可回收全數債權。