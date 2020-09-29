漢宇琢森公開即熱銷八成 原創宜居陽台成單元12指標

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
漢宇建設總經理葉昱徵表示，「漢宇琢森」希望塑造單元12最美的建築，除了具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，更規劃29%低建蔽千坪原生中庭。記者宋健生/攝影
漢宇建設總經理葉昱徵表示，「漢宇琢森」希望塑造單元12最美的建築，除了具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，更規劃29%低建蔽千坪原生中庭。記者宋健生/攝影

台中房市高燒不退，漢宇建設在單元12推出「漢宇琢森」大樓預售案，公開即宣告熱銷八成，其中52戶41坪的3房產品全數賣完；此案標榜原創宜居建築，近6坪大的宜居陽台頗受購屋人青睞，成為市場指標建案。

漢宇建設近幾年精耕台中市北屯區房市，陸續推出的豪墅個案「掬境」、「築境」及「原境」，都創下短時間完銷佳績，同時座落於單元12的企業總部也在如火如荼興建中。

最新的宜居建築大樓新案「漢宇琢森」，基地位居東光國小旁，面積1,556坪，規劃地上15層、地下2層雙棟建築，住家104戶、店面12戶，3房約41坪，4房約47坪。

「漢宇琢森」近距雙捷G4站、北屯好市多，加上國道四號豐潭段接軌台74號工程正進行中，建設利多追漲效應持續發酵。

同時此案鄰近2萬坪南興公園、舊社公園、北屯公園，加上基地旁旱溪水岸水景、玫瑰公園塑造休閒宜居的環境，頗獲許多自住菁英客層喜愛，步行東光國小不用1分鐘，三光國中也近距可達，輕鬆接送更是許多家長的首選。

此外，包括葳格、衛道、普林斯頓、華盛頓、常春藤等私立名校，也都在3至10分鐘車程範圍內可達，生活採買則享有北屯商圈、昌平商圈、崇德商圈、軍功商圈與東山商圈，全齡生活圈機能完善。

漢宇建設總經理葉昱徵表示，漢宇以「建築人蓋的房子」為理念，「漢宇琢森」希望塑造單元12最美的建築，除了具有指標性的宜居陽台垂直綠化設計，更規劃29%低建蔽千坪原生中庭。

其中，公設設計為榮獲德國紅點設計金獎的天坊設計大師張清平主導，景觀整合則由2018年台中花博后里森林園區策展人吳書原操刀。

此案以美國PPA景觀設計大獎得主的獨特風格創造「原生派」景觀環境，無界限的樹穴、台灣原生種植物、野生感植栽創造風格獨具的自然系建築。

公設則以時尚兼具自然的手法，規劃迎賓大廳、多功能閱覽室、美學廚藝教室、琴房、家教室、視聽室、健身房、天際瑜珈室等空間，以高度質感精雕細琢單元12優質居所。

葉昱徵說，「漢宇琢森」規劃一層4戶雙電梯的配置，3至4房格局創造與市場主流小宅不同的生活感，並以中島廚藝提倡「美好家事」的居家哲學，透過中島創造親子互動、夫妻小聚、親友同歡的空間。

其中，47坪3+1房與4房產品，更是創造有餘裕的生活觀，近6坪大的宜居陽台營造戶外早餐、夜晚觀星與蒔花弄草的浪漫平台；同時主臥次臥都可放置雙人床，從核心家庭世代到三代宅皆可全然滿足。

台中房市高燒不退，漢宇建設在單元12推出「漢宇琢森」大樓預售案，公開即宣告熱銷八成。記者宋健生/攝影
台中房市高燒不退，漢宇建設在單元12推出「漢宇琢森」大樓預售案，公開即宣告熱銷八成。記者宋健生/攝影
近6坪大的宜居陽台營造戶外早餐、夜晚觀星與蒔花弄草的浪漫平台。記者宋健生/攝影
近6坪大的宜居陽台營造戶外早餐、夜晚觀星與蒔花弄草的浪漫平台。記者宋健生/攝影
「漢宇琢森」以中島廚藝提倡「美好家事」的居家哲學，透過中島創造親子互動、夫妻小聚、親友同歡的空間。記者宋健生/攝影
「漢宇琢森」以中島廚藝提倡「美好家事」的居家哲學，透過中島創造親子互動、夫妻小聚、親友同歡的空間。記者宋健生/攝影

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