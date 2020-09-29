豐興工安被停工 影響10月營收3至5%

豐興(2015)發生嚴重工安事故，部分產線遭台中市政府要求停工，預估影響10月營收3%至5%。

豐興協理成德懿表示，接獲台中市政府來函，因煉二廠保養作業包商所僱勞工於作業時發生工安事件，要求煉二廠風車室及集塵室拆舊設備及安裝工作停工，後續要擬定復工計畫書，並檢附相關資料申請復工，經審查、檢查認可後，即可復工。

由於豐興煉二廠原定保養期間為9月15日至10月19日，所以9月營收不致受到影響，但是保守初估，10月最大可能影響總營收3%至5%以內，豐興將積極尋求其他替代方案，以補足產能缺口，將影響降至最低。

豐興鋼鐵型鋼場在今28日上午11點許，員工於從事雷射尺寸測量機機台維修作業時，因未確實落實停機及掛牌，造成該員遭機台夾傷胸腹部，經送豐原醫院急救後仍不治死亡。

豐興指出，對發生嚴重工安事件造成員工傷亡，致感遺憾，並對該員工從優撫恤，盡最大努力幫助家屬處理後續事宜，後續配合協助勞檢單位調查，並盡全力處理後續事宜，並避免相關事件再發生。