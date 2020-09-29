SOGO忠孝最強帶路雞美食街 睽違十年首度大規模改裝

遠東SOGO百貨坪效王忠孝館最強「帶路雞」B1美食街，睽違十年，首度大規模改裝，已全新開幕，不但增加餐飲品牌，坪數更大，也增加座位數，就是要坐穩「東區廚房」地位。SOGO忠孝館店長李景銘今（29）日表示，雖美食街占全館業績為個位數，不過卻是「帶路雞」，可連動化妝品和女裝業績增加10%。

李景銘說，本次大刀闊斧改裝，因應消費者喜好做調整，B1美食街於9月25日開幕，不但增加六個餐飲品牌，坪數更大，從300增至400坪，座位數也從280個增至340個。

他提到，為此，美食街旁的少女服飾配件區，減少十個品牌，包括結束七個品牌，另外三個品牌往二樓走；專櫃走道從三米拓寬至三米五，將空間還給消費者。美食街採取藍綠色調，兼具穿透性和區隔感的拉門，讓人一眼望去，可感受到美食街連結身旁的主打時尚流行的少女服飾配件區。

他指出，B1美食街是睽違十年後，首度大規模改裝；因B1與捷運忠孝復興站聯通，帶來捷運族客層，加上美食街可帶來高客流，是最強「帶路雞」，且美食街用餐時間短，當客人用餐完畢，就會往樓上走，也創造女裝和化妝品營業額。

而二樓女裝和國際彩妝樓層的唯一一家餐廳、港式飲茶「荷李活茶街」將在10月22日開幕，這是SOGO忠孝館33年來首次將二樓餐廳「從西餐變成中餐」。荷李活茶街開幕後不但可吃早茶，還將有宵夜場，營業至夜間11點，這也是忠孝館首度有餐廳營業至宵夜場。