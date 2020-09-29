王令麟豪擲7.5億元買台中豪宅丽格 原來是這用途

欣陸投控今（29）日公告，子公司大陸建設以總價7.5億元，出售台中豪宅案「丽格」1至3樓，面積約639.32坪的商業空間與10個車位，拆算每坪單價約113萬元，買方經查為東森集團總裁王令麟。據了解，該空間將打造為「東森全球新連鎖事業的社交電商平台總部」，服務內容包括東森自然美、東森全球新連鎖等。

這次出售的「丽格」戶別，為厚生集團與欣陸投控旗下大陸建設共同持有，欣陸投控公告內容顯示，該交易為7億5000萬元，其中大陸建設股份有限公司持分比例為72.75%，約5億4,562.5萬元，預計毛利率約25.90%。

此外，公告內容指出，該戶買方為遠富國際股份有限公司，經查為王令麟可掌控的投資公司之一，也是他近年大筆的不動產交易案。惟此消息尚未獲本人證實。

據了解，王令麟大手筆買下「丽格」1至3樓戶，是要將該空間將打造為「東森全球新連鎖事業的社交電商平台總部」，由於東森全球新連鎖近年業績成長幅度快，既有擴大營運的必要，另一方面也想打入高端消費市場，未來服務內容包括東森自然美、東森全球新連鎖等。

「丽格」是大陸建設在台中的第二個豪宅案，規劃為地上33層、地下6層建物，總銷高達120億元，其目前該豪宅已有多筆實價揭露紀錄，每坪單價60至75萬元間，單戶總價落在4000萬至9000萬元，該豪宅知名住戶有50嵐中區董事長，素有「手搖杯女王」的之稱的馬雅芬。