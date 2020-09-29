國際咖啡日將至 Nespresso推全方位頂級咖啡體驗

即將迎來一年一度10月1日「國際咖啡日」，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出限量單一產區－蘇門達臘三熟成咖啡，並攜手法式手工冰淇淋品牌研發限量咖啡甜點、更公布週年慶優惠及新精品店開幕等多重好康，讓咖啡愛好者都有機會感受Nespresso帶來的義式咖啡饗宴。

Nespresso今(29)日表示，即日起至10月15日前 (限周一至周四)於指定精品店購買新品「蘇門達臘三年熟成咖啡」三條以上，即可於該精品店兌換品嚐與頂級冰品－駱師傅法式手工冰淇淋聯名經典甜點Affogato阿芙佳朵，享受手工熟成美味交織的層次風味。

週年慶活動也同步開跑，11月25日前Nespresso全系列咖啡機只要 3,300元起就能輕鬆入手！除此之外，未來有更多據點可以體驗Nespresso咖啡了，中壢精品店28日盛大開幕，開幕獨家雙重抽，萬元好禮等您帶回家。

Nespresso於日前舉辦「匠心淬鍊對談品鑑會」，邀請民眾體驗歷經3年熟成限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA），品鑑其烘烤、雪松木質、辛香調的獨特熟成風味。

Nespresso引領全球咖啡浪潮，繼2018年推出單一產區臻選系列咖啡 (Master Origins)，不僅讓消費者探索咖啡產區背後的迷人風土與卓越咖啡工匠技藝，獨特產區滋味更大獲好評。今年Nespresso再度獻上結合印尼獨有濕剝法（giling basah）工藝，歷經三年時光熟成淬鍊－這款帶有烘烤、雪松木質、辛香調的限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA）。