國際咖啡日將至 Nespresso推全方位頂級咖啡體驗
即將迎來一年一度10月1日「國際咖啡日」，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出限量單一產區－蘇門達臘三熟成咖啡，並攜手法式手工冰淇淋品牌研發限量咖啡甜點、更公布週年慶優惠及新精品店開幕等多重好康，讓咖啡愛好者都有機會感受Nespresso帶來的義式咖啡饗宴。
Nespresso今(29)日表示，即日起至10月15日前 (限周一至周四)於指定精品店購買新品「蘇門達臘三年熟成咖啡」三條以上，即可於該精品店兌換品嚐與頂級冰品－駱師傅法式手工冰淇淋聯名經典甜點Affogato阿芙佳朵，享受手工熟成美味交織的層次風味。
週年慶活動也同步開跑，11月25日前Nespresso全系列咖啡機只要 3,300元起就能輕鬆入手！除此之外，未來有更多據點可以體驗Nespresso咖啡了，中壢精品店28日盛大開幕，開幕獨家雙重抽，萬元好禮等您帶回家。
Nespresso於日前舉辦「匠心淬鍊對談品鑑會」，邀請民眾體驗歷經3年熟成限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA），品鑑其烘烤、雪松木質、辛香調的獨特熟成風味。
Nespresso引領全球咖啡浪潮，繼2018年推出單一產區臻選系列咖啡 (Master Origins)，不僅讓消費者探索咖啡產區背後的迷人風土與卓越咖啡工匠技藝，獨特產區滋味更大獲好評。今年Nespresso再度獻上結合印尼獨有濕剝法（giling basah）工藝，歷經三年時光熟成淬鍊－這款帶有烘烤、雪松木質、辛香調的限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA）。
Nespresso指出，匠心淬鍊對談品鑑會邀請同樣秉持匠心職人精神的法式冰淇淋專家駱英毅 (駱師傅)，與Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉 (Ximena) 進行精彩的職人食尚對談。品牌大使Ximena分享 「這款蘇門達臘熟成咖啡豆自2016年起被貯置於麻布袋中熟成長達三年，咖啡農每隔三個月便須開袋檢查，以手工謹慎細心地翻動咖啡豆使其均勻熟成及確保品質後，再次裝袋縫合持續靜置，而這些繁複的手工，正是呈現完美熟成風味的重要功臣。」
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