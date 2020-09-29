快訊

北市私立小學僅1名學生 議員酸：破金氏世界紀錄

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

國際咖啡日將至 Nespresso推全方位頂級咖啡體驗

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉 (左) 與法式冰淇淋專家駱英毅(右)於「匠心淬鍊對談品鑑會」進行精彩的職人食尚對談，分享熟成藝術與絕妙滋味，Nespresso台灣行銷經理張君妮(中)也一同共襄盛舉。 圖／Nespresso提供
Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉 (左) 與法式冰淇淋專家駱英毅(右)於「匠心淬鍊對談品鑑會」進行精彩的職人食尚對談，分享熟成藝術與絕妙滋味，Nespresso台灣行銷經理張君妮(中)也一同共襄盛舉。 圖／Nespresso提供

即將迎來一年一度10月1日「國際咖啡日」，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出限量單一產區－蘇門達臘三熟成咖啡，並攜手法式手工冰淇淋品牌研發限量咖啡甜點、更公布週年慶優惠及新精品店開幕等多重好康，讓咖啡愛好者都有機會感受Nespresso帶來的義式咖啡饗宴。

Nespresso今(29)日表示，即日起至10月15日前 (限周一至周四)於指定精品店購買新品「蘇門達臘三年熟成咖啡」三條以上，即可於該精品店兌換品嚐與頂級冰品－駱師傅法式手工冰淇淋聯名經典甜點Affogato阿芙佳朵，享受手工熟成美味交織的層次風味。

週年慶活動也同步開跑，11月25日前Nespresso全系列咖啡機只要 3,300元起就能輕鬆入手！除此之外，未來有更多據點可以體驗Nespresso咖啡了，中壢精品店28日盛大開幕，開幕獨家雙重抽，萬元好禮等您帶回家。

Nespresso於日前舉辦「匠心淬鍊對談品鑑會」，邀請民眾體驗歷經3年熟成限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA），品鑑其烘烤、雪松木質、辛香調的獨特熟成風味。

Nespresso引領全球咖啡浪潮，繼2018年推出單一產區臻選系列咖啡 (Master Origins)，不僅讓消費者探索咖啡產區背後的迷人風土與卓越咖啡工匠技藝，獨特產區滋味更大獲好評。今年Nespresso再度獻上結合印尼獨有濕剝法（giling basah）工藝，歷經三年時光熟成淬鍊－這款帶有烘烤、雪松木質、辛香調的限量款蘇門達臘熟成咖啡（AGED SUMATRA）。

Nespresso指出，匠心淬鍊對談品鑑會邀請同樣秉持匠心職人精神的法式冰淇淋專家駱英毅 (駱師傅)，與Nespresso首席咖啡品牌大使陳思嘉 (Ximena) 進行精彩的職人食尚對談。品牌大使Ximena分享 「這款蘇門達臘熟成咖啡豆自2016年起被貯置於麻布袋中熟成長達三年，咖啡農每隔三個月便須開袋檢查，以手工謹慎細心地翻動咖啡豆使其均勻熟成及確保品質後，再次裝袋縫合持續靜置，而這些繁複的手工，正是呈現完美熟成風味的重要功臣。」

Nespresso中壢精品店於桃園遠東SOGO百貨中壢館盛大開幕，即日起至10月25日止，每日皆可享開幕獨家好禮雙重抽活動。 圖／Nespresso提供
Nespresso中壢精品店於桃園遠東SOGO百貨中壢館盛大開幕，即日起至10月25日止，每日皆可享開幕獨家好禮雙重抽活動。 圖／Nespresso提供

咖啡 冰淇淋 甜點

延伸閱讀

強龍難壓地頭蛇 星巴克越南陷苦戰屈居老三

台東故事館今重開張營運 變身複合式書店也賣餐飲

咖啡可能增加壞膽固醇？《歐洲心臟病學會》教你最安全喝咖啡方式

台日文化差別 日常生活篇─日本的「瘋狂自助式」

相關新聞

玩家注意！10月起無人機註冊需收費 不可越級考照

無人機玩家請注意。交通部民航局表示，除圖資持續更新，無人機相關制度將有調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報...

2020新北聯合招商大會 現場媒合16公頃公有土地

新北市政府於今（29）日舉辦「2020新北聯合招商大會」，其中，針對企業投資普遍面臨的「尋找產業空間」痛點，新北市府匯集...

《以色列風雲之十》新創與製造有優勢 台以合作商機多

以色列的新創科技近年來受到台灣的關注，外貿協會也在2019年2月成立以色列辦公室。以色列強在研發和創新，台灣則有品質高又具價格優勢的製造業，台以若能加強雙邊貿易，成為製造夥伴，將可創造互惠雙贏局面。

瞄準5G產業招商 侯友宜：六都僑外投資僅新北正成長

新北市府今舉辦「2020新北聯合招商大會」，提供一站式國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，以及媒合廠商投...

台灣板金協會推「二代共學」 助攻產業創新局

新冠肺炎疫情讓台灣的口罩、工具機國家隊被世界看到，其實台灣的板金產業，也有很多隱形冠軍。根據統計，全台約有4,500家板...

買不到賞月機票扼腕嗎？AirAsia讓人人都能機上賞月

受到COVID-19疫情影響，台灣消費者無法在中秋連假出國旅遊，而因近期台灣偽出國旅行正夯，台灣許多國籍航空都紛紛策劃「...

住宅商辦擬開放營造業移工 民團批無法解決缺工

勞動部今天討論內政部所提開放一定條件住宅、商辦大樓可引進營造業移工，移工團體今天表明反對立場，痛批引進勞動力無法解決缺工...

全家搶攻團購商機 LINE社群電商「全+1行動購」上線

全家（5903）積極邁向科技零售業，推出社群電商「全+1行動購」，消費者只要透過LINE將「全+1」Line帳號加入好友...

北捷環狀線北環段及南環段工程將招標 30日辦說明會

招標預算金額達930億元的台北捷運環狀線北環段及南環段工程，將於今年底完成細部設計，預定2021年初公告招標。北市捷運局...

加速危老建物重建 苗栗市原袍澤新村獎勵容積率上調1成

苗栗市區南邊門面水源里社區活動中心周邊，原袍澤新村一帶4.62公頃，苗栗縣政府迅行變更都計畫細部計畫，最近公告施行，變更...

浩鼎併購授權齊發 擬入股代工廠拿下潤雅67%股權

浩鼎28日晚間重訊宣布併購案及授權案；擬以增資發行新股換股的方式拿下代工廠潤雅67%股權，並將Globo H醣分子為標的...

中油印尼投資案 傳韓商入夥

總投資金額上看2,500億元的「中油印尼投資案」傳有新夥伴，除了初始成員中油和印尼國營石油公司Pertamina兩大巨頭...

熱門新聞

大缺車…國產、進口都沒貨

安心國旅補助 發到10月底

13年來罰最重！康友-KY涉掏空、財報不實 二會計師遭停業二年

遭金管會解職 胡亦嘉怒嗆：台版國安法

開發金發債百億 傳籌資併中壽

街口託付寶爭議鬧大 胡亦嘉遭金管會解職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。